Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 1 миллиона гостей посетили курорт Роза Хутор в летнем сезоне 2024 года
Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне подорожания ипотеки
Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли рекордной отметки
Простой способ сделать почву здоровой и убрать мох
Как массаж головы помогает остановить выпадение волос
Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение
Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?
Как повысить урожай картофеля: советы для дачников
Появились новые детали о ликвидации летчика-предателя Кузьминова

Что посмотреть и чем заняться на Алтае

3:11
Туризм

Алтайский край — одно из самых живописных мест России, привлекающее туристов со всего мира своими уникальными природными ландшафтами, чистейшими озерами и горами. В этой статье мы расскажем о главных природных красотах Алтая и предложим идеи для активного отдыха.

Что посмотреть и чем заняться на Алтае
Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, CC BY-SA 4.0

Природные красоты Алтая

  • Катунский хребет. Это сердце Алтая, где находится самая высокая гора Сибири — Белуха (4506 м). Катунский хребет привлекает альпинистов и любителей горных походов своей суровой красотой и труднодоступностью. Здесь можно увидеть ледники, водопады и альпийские луга.
  • Телецкое озеро. Одно из крупнейших озёр России, расположенное среди гор. Телецкое озеро славится своей прозрачной водой и удивительными видами. На берегу озера находятся туристические базы, откуда можно отправиться на прогулку по окрестностям или заняться рыбалкой.
  • Улаганское плато (Акташ). Уникальный природный объект, представляющий собой высокогорное плато с множеством озёр и водопадов. Плато окружено скалистыми вершинами, что создаёт потрясающие виды. Здесь часто проводятся пешие туры и велопутешествия.
  • Курайская степь. Расположенная на высоте около 1500 метров над уровнем моря, Курайская степь поражает своим контрастом с окружающими её горами. Это идеальное место для наблюдения за звёздным небом и проведения астрономических наблюдений.

Активные развлечения на Алтае

  • Рафтинг. Реки Алтая предлагают отличные условия для рафтинга. Наиболее популярные маршруты проходят по рекам Катунь и Чуя. Рафтинг на Алтае доступен как для новичков, так и для опытных спортсменов.
  • Горные походы. Алтай — рай для любителей треккинга. Здесь множество маршрутов разной сложности, от однодневных прогулок до многодневных экспедиций. Один из самых известных маршрутов — восхождение на Белуху.
  • Велосипедные туры. Велоспорт на Алтае становится всё популярнее. Велотуры позволяют увидеть самые красивые уголки края, минуя автомобильные дороги. Популярные направления включают Катунскую долину и Улаганское плато.
  • Конные прогулки. Конные туры — отличный способ исследовать Алтайские горы и леса. Местные турфирмы предлагают разнообразные программы, от коротких прогулок до длительных походов.
  • Рыбалка. Алтай известен своими богатыми водными ресурсами. Рыболовы могут рассчитывать на улов форели, хариуса и других видов рыбы. Особенно популярны рыбалки на Телецком озере и реке Катунь.

Алтай — это уникальное место, где природа и активность идут рука об руку. Отдых здесь подарит вам незабываемые впечатления и зарядит энергией на долгое время.

Уточнения

Алта́й горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод
Авто
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод Аудио 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО Игорь Буккер Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО
Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака?
Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами
Белый налет на цветах: главные шаги к спасению флоксов
Откройте для себя идеальный рецепт буррито
Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья
Как вырастет туристический налог в России
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий
Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.