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За отказ от поездок в Абхазию предлагают не штрафовать

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Туризм

Министерство экономического развития Российской Федерации в своём Telegram-канале рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию в связи с текущей внутриполитической ситуацией.

За отказ от поездок в Абхазию предлагают не штрафовать
Фото: Wikimedia Commons by Vyacheslav Argenberg is licensed under Public domain

Туроператорам предложено приостановить продажу туров в этот регион и не применять штрафные санкции при отмене или изменении условий уже забронированных путешествий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что протесты в Абхазии свидетельствуют об обострении внутриполитических противоречий в республике.

12 ноября в Сухуме начались массовые акции протеста после задержания оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Митингующие перекрыли дороги и собрались у зданий местного МВД и Службы государственной безопасности.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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