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Маленький кремль и великая архитектура Верхотурья

2:18
Туризм

Верхотурье — самый старый город Свердловской области, известный своим уникальным кремлём, который является самым маленьким в России. Этот город с богатой историей привлекает не только православных верующих, но и всех, кто интересуется русской культурой и архитектурой.

Маленький кремль и великая архитектура Верхотурья
Фото: Wikimedia Commons by Ludvig14 is licensed under Public domain

Верхотурье удобно посетить в рамках однодневной поездки из Екатеринбурга, а многие туристы утверждают, что зимой оно особенно прекрасно.

"Город Верхотурье расположен на реке Туре, примерно в 300 километрах от Екатеринбурга, — рассказала гид клуба "Душа Урала" Вера в интервью ИА "Уральский меридиан". — Ему уже более 420 лет, и он славится своими историческими памятниками. Мы проводим экскурсии для всех желающих, не ограничиваясь только паломническими турами. В программе: посещение Верхотурского кремля, церкви Николая Чудотворца, Свято-Николаевского мужского монастыря и, конечно, грандиозного Свято-Троицкого собора. Архитектура этих храмов просто завораживает".

Белоснежный Верхотурский кремль — единственный сохранившийся кремль на Урале и самый маленький по площади в России. Он был заложен в конце XVI века для защиты водного пути в Сибирь. Современный облик кремль приобрёл к 1712 году. Центральное место в архитектурном ансамбле занимает Свято-Троицкий собор, построенный в начале XVIII века. Этот памятник мирового значения по версии ЮНЕСКО отличается лёгкой, воздушной архитектурой, которая поражает своей красотой.

Верхотурье славится не только своими храмами. В Покровском женском монастыре можно встретить альпак — этих дружелюбных животных очень любят гости города.

"Я не глубоко верующая, но уважение к православной культуре у меня большое, — поделилась впечатлениями туристка клуба "Душа Урала" Анастасия. — В Верхотурье я ощутила особую, светлую атмосферу. Храмы здесь такие красивые, что от них невозможно отвести взгляд. Я была в ноябре, но мечтаю вернуться сюда зимой, перед Рождеством, и летом".

Уточнения

Верхоту́рье (устар Верхнету́рье) — город в России, административный центр Верхотурского городского округа Свердловской области. Город имеет неофициальный статус духовной столицы Урала.

Собо́р Свято́й Живонача́льной Тро́ицы (Троицкий собор) — православный храм в городе Верхотурье. Располагается на территории Верхотурского кремля.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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