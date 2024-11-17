Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить морковь в квартире: советы для начинающих
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Картофель, запечённый в рукаве не требует стояния у плиты и наблюдения за приготовлением
Эта популярная техника сделает вас более подвижными и отлично расслабит тело
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Маленький кремль и великая архитектура Верхотурья
Выращивание смородины: советы, которые обеспечат богатый урожай
Mercedes W123 1978 года выпуска пережил наводнение в испанской Валенсии
Певица Mona в детстве подвергалась сексуальному насилию в семье

В Москве установили 87 указателей, посвящённых путешественникам

1:21
Туризм

На улицах Москвы установили 87 новых указателей, которые помогут жителям и гостям столицы узнать больше об объектах, связанных с великими путешественниками. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

В Москве установили 87 указателей, посвящённых путешественникам
Фото: Wikimedia Commons by mos.ru is licensed under Public domain

"Теперь по новым указателям можно найти штаб-квартиру Русского географического общества на Новой площади, улицу Семёнова-Тян-Шанского, а также дом, где родился учёный Пётр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы начали развивать в 2020 году. Тогда, в честь 75-летия Победы, появились первые таблички с QR-кодами, рассказывающие о героях Великой Отечественной войны", — отметил мэр.

Собянин напомнил, что с момента старта программы в городе установили указатели, посвящённые космонавтам, полярникам, писателям и композиторам. В 2024 году проект пополнился именами великих путешественников: географов, антропологов, ботаников и других учёных, чьи труды открывали миру неизведанные уголки Земли.

Этот шаг направлен на то, чтобы не только рассказать о знаменитых исследователях, но и сделать столичные улицы ещё более комфортными для прогулок.

Уточнения

Пётр Алексе́евич Кропо́ткин (27 ноября [9 декабря] 1842, Москва, Московская губерния, Российская империя — 8 февраля 1921[…], Дмитров, Московская губерния, РСФСР) — русский революционер-анархист, географ и геоморфолог.

Пётр Петро́вич Семёнов-Тян-Ша́нский (до мая 1906 года — Семёнов; 2 [14] января 1827, Рязанка, Рязанская губерния, Российская империя — 26 февраля [11 марта] 1914, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский географ, ботаник, статистик, экономист, путешественник, государственный и общественный деятель.

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Красота и стиль
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами Аудио 
Как правильно пересаживать антуриум
Садоводство, цветоводство
Как правильно пересаживать антуриум Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Последние материалы
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Картофель, запечённый в рукаве не требует стояния у плиты и наблюдения за приготовлением
Эта популярная техника сделает вас более подвижными и отлично расслабит тело
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Маленький кремль и великая архитектура Верхотурья
Выращивание смородины: советы, которые обеспечат богатый урожай
Mercedes W123 1978 года выпуска пережил наводнение в испанской Валенсии
Певица Mona в детстве подвергалась сексуальному насилию в семье
Россия значительно сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
Учёные раскрыли главную ошибку древних римлян 1500 лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.