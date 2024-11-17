В Москве установили 87 указателей, посвящённых путешественникам

На улицах Москвы установили 87 новых указателей, которые помогут жителям и гостям столицы узнать больше об объектах, связанных с великими путешественниками. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
"Теперь по новым указателям можно найти штаб-квартиру Русского географического общества на Новой площади, улицу Семёнова-Тян-Шанского, а также дом, где родился учёный Пётр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы начали развивать в 2020 году. Тогда, в честь 75-летия Победы, появились первые таблички с QR-кодами, рассказывающие о героях Великой Отечественной войны", — отметил мэр.
Собянин напомнил, что с момента старта программы в городе установили указатели, посвящённые космонавтам, полярникам, писателям и композиторам. В 2024 году проект пополнился именами великих путешественников: географов, антропологов, ботаников и других учёных, чьи труды открывали миру неизведанные уголки Земли.
Этот шаг направлен на то, чтобы не только рассказать о знаменитых исследователях, но и сделать столичные улицы ещё более комфортными для прогулок.
Пётр Алексе́евич Кропо́ткин (27 ноября [9 декабря] 1842, Москва, Московская губерния, Российская империя — 8 февраля 1921[…], Дмитров, Московская губерния, РСФСР) — русский революционер-анархист, географ и геоморфолог.
Пётр Петро́вич Семёнов-Тян-Ша́нский (до мая 1906 года — Семёнов; 2 [14] января 1827, Рязанка, Рязанская губерния, Российская империя — 26 февраля [11 марта] 1914, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский географ, ботаник, статистик, экономист, путешественник, государственный и общественный деятель.
QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.
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