Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 1 миллиона гостей посетили курорт Роза Хутор в летнем сезоне 2024 года
Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне подорожания ипотеки
Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли рекордной отметки
Простой способ сделать почву здоровой и убрать мох
Как массаж головы помогает остановить выпадение волос
Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение
Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?
Как повысить урожай картофеля: советы для дачников
Появились новые детали о ликвидации летчика-предателя Кузьминова

Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых

Туризм

Светлана Л. из Волгограда подала в суд на туристическую компанию ООО "ТТ-Трэвел" с требованием взыскать с организации денежные средства, которые она заплатила за несостоявшуюся поездку в Турцию.

Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Предыстория: в апреле 2024 года женщина купила путёвку в Турцию у ООО "ТТ-Трэвел". За неё она заплатила 285 625 рублей и вылететь должна была 25 июня. Но в мае у неё заболел ребёнок и его госпитализировали. Светлана об этом сообщила в туристическую компанию и попросила аннулировать тур и вернуть деньги.

Турфирма вернула лишь 40 550 рублей, а остальные удержала в качестве штрафа. Однако женщина решила, что действия организации являются неправомерными и обратилась в суд.

По итогу суд признал действия компании незаконными и обязал выплатить истцу полную стоимость путёвки. Кроме этого, суд назначил ООО "Т-Трэвел” выплатить штраф в 5 000 рублей за моральный ущерб, а также проценты за пользование чужими деньгами (6 146 рублей). Более того, организация должна оплатить судебные расходы (50 000 рублей) и штраф в (128 111 рублей). Общая сумма составила 434 тысячи рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу и туристическая фирма вправе его обжаловать, сообщает сайт novostivolgograda.ru.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль
Авто
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара
Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова показала повзрослевшего сына Макара Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО Игорь Буккер Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО
Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака?
Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами
Белый налет на цветах: главные шаги к спасению флоксов
Откройте для себя идеальный рецепт буррито
Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья
Как вырастет туристический налог в России
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий
Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.