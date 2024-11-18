Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых

Светлана Л. из Волгограда подала в суд на туристическую компанию ООО "ТТ-Трэвел" с требованием взыскать с организации денежные средства, которые она заплатила за несостоявшуюся поездку в Турцию.

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Предыстория: в апреле 2024 года женщина купила путёвку в Турцию у ООО "ТТ-Трэвел". За неё она заплатила 285 625 рублей и вылететь должна была 25 июня. Но в мае у неё заболел ребёнок и его госпитализировали. Светлана об этом сообщила в туристическую компанию и попросила аннулировать тур и вернуть деньги.

Турфирма вернула лишь 40 550 рублей, а остальные удержала в качестве штрафа. Однако женщина решила, что действия организации являются неправомерными и обратилась в суд.

По итогу суд признал действия компании незаконными и обязал выплатить истцу полную стоимость путёвки. Кроме этого, суд назначил ООО "Т-Трэвел” выплатить штраф в 5 000 рублей за моральный ущерб, а также проценты за пользование чужими деньгами (6 146 рублей). Более того, организация должна оплатить судебные расходы (50 000 рублей) и штраф в (128 111 рублей). Общая сумма составила 434 тысячи рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу и туристическая фирма вправе его обжаловать, сообщает сайт novostivolgograda.ru.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)

