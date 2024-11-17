Сэндвич за £9, полиция и испорченный отдых. Чем закончилось путешествие

79-летняя жительница Великобритании отправилась в Турцию вместе с дочерью, чтобы отметить день рождения. Их путешествие началось рейсом авиакомпании Jet2 из Лондона в Бодрум. Однако радость путешествия быстро омрачилась инцидентом на борту.
Во время полёта пассажирке предложили бутерброд с тунцом за £9, но женщина отказалась его есть, обнаружив, что сэндвич был холодным, влажным и, по её мнению, непригодным для употребления.
«На нём была плесень, и он выглядел так, будто был заморожен. Я сказала: "Я не могу это есть, он мокрый и сырой"», — вспоминает пенсионерка.
Уверенная, что продукт может быть заражён сальмонеллой, она вернула его стюарду.
Однако ситуация обострилась: бортпроводник настаивал на том, что за открытый сэндвич нужно заплатить. Пассажирка считает, что его поведение было излишне настойчивым. Спор о сэндвиче на этом не закончился.
Позже авиакомпания Jet2 выступила с заявлением, обвинив женщин в недобросовестном поведении, заявив, что они якобы употребляли алкоголь, купленный в duty free. Однако никаких доказательств этой версии предоставлено не было.
Конфликт привёл к неожиданной кульминации: самолёт по прилёте в Бодрум встретила полиция.
«Полицейские стояли с оружием у входа, как будто мы были опасными преступниками. Я оборачивалась к другим пассажирам и говорила: "Кажется, меня арестовали из-за сэндвича"», — с юмором рассказывает пенсионерка.
После выяснения всех обстоятельств полицейские отпустили женщин, но их настроение было испорчено. Через четыре дня, проведённые в турецком отеле, они решили досрочно вернуться домой.
Магазин беспошлинной торговли (англ. duty-free shop, «дьюти-фри шоп») — магазины, продающие товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС при условии, что эти товары будут вывезены из страны.
Бо́друм (тур. Bodrum) — район и город в юго-западной Турции, в провинции Мугла, на южном побережье полуострова Бодрум, на берегу бухты Бодрум залива Гёкова Эгейского моря, закрытой с юга островами Ич и Караада, к северо-востоку от греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Антальи.
Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!