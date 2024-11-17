Сэндвич за £9, полиция и испорченный отдых. Чем закончилось путешествие

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

79-летняя жительница Великобритании отправилась в Турцию вместе с дочерью, чтобы отметить день рождения. Их путешествие началось рейсом авиакомпании Jet2 из Лондона в Бодрум. Однако радость путешествия быстро омрачилась инцидентом на борту.

Фото: Wikimedia Commons by https://www.flickr.com/people/paul_lowry is licensed under Public domain

Во время полёта пассажирке предложили бутерброд с тунцом за £9, но женщина отказалась его есть, обнаружив, что сэндвич был холодным, влажным и, по её мнению, непригодным для употребления.

«На нём была плесень, и он выглядел так, будто был заморожен. Я сказала: "Я не могу это есть, он мокрый и сырой"», — вспоминает пенсионерка.

Уверенная, что продукт может быть заражён сальмонеллой, она вернула его стюарду.

Однако ситуация обострилась: бортпроводник настаивал на том, что за открытый сэндвич нужно заплатить. Пассажирка считает, что его поведение было излишне настойчивым. Спор о сэндвиче на этом не закончился.

Позже авиакомпания Jet2 выступила с заявлением, обвинив женщин в недобросовестном поведении, заявив, что они якобы употребляли алкоголь, купленный в duty free. Однако никаких доказательств этой версии предоставлено не было.

Конфликт привёл к неожиданной кульминации: самолёт по прилёте в Бодрум встретила полиция.

«Полицейские стояли с оружием у входа, как будто мы были опасными преступниками. Я оборачивалась к другим пассажирам и говорила: "Кажется, меня арестовали из-за сэндвича"», — с юмором рассказывает пенсионерка.

После выяснения всех обстоятельств полицейские отпустили женщин, но их настроение было испорчено. Через четыре дня, проведённые в турецком отеле, они решили досрочно вернуться домой.

Уточнения

Магазин беспошлинной торговли (англ. duty-free shop, «дьюти-фри шоп») — магазины, продающие товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС при условии, что эти товары будут вывезены из страны.



Бо́друм (тур. Bodrum) — район и город в юго-западной Турции, в провинции Мугла, на южном побережье полуострова Бодрум, на берегу бухты Бодрум залива Гёкова Эгейского моря, закрытой с юга островами Ич и Караада, к северо-востоку от греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Антальи.





Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).

