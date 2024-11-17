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Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте

1:08
Туризм

Планируя поездку в праздничный сезон, особенно если всё упаковано в ручную кладь, важно помнить о правилах провоза вещей в самолёте.

Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ограничения на жидкости знакомы большинству путешественников: любые ёмкости объёмом более 100 мл, даже если они наполовину пусты, будут изъяты на контроле. Это касается бутылок с водой, кремов, гелей и масел.

Однако некоторые продукты, которые технически не считаются жидкостями, также могут вызвать сложности на досмотре. Например, мягкие сыры — они подпадают под те же ограничения, что и жидкости, если вы везёте их из-за границы.

Также под запретом могут оказаться джемы, чатни, соусы и даже продукты в маринаде, такие как оливки. Это особенно актуально для тех, кто возвращается с  гастрономических поездок с сувенирами.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее уточнить ограничения и подумать, не оставить ли такие товары в зарегистрированном багаже. Эти простые шаги помогут сэкономить время и нервы в аэропорту.

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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