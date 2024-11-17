Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте

Планируя поездку в праздничный сезон, особенно если всё упаковано в ручную кладь, важно помнить о правилах провоза вещей в самолёте.
Ограничения на жидкости знакомы большинству путешественников: любые ёмкости объёмом более 100 мл, даже если они наполовину пусты, будут изъяты на контроле. Это касается бутылок с водой, кремов, гелей и масел.
Однако некоторые продукты, которые технически не считаются жидкостями, также могут вызвать сложности на досмотре. Например, мягкие сыры — они подпадают под те же ограничения, что и жидкости, если вы везёте их из-за границы.
Также под запретом могут оказаться джемы, чатни, соусы и даже продукты в маринаде, такие как оливки. Это особенно актуально для тех, кто возвращается с гастрономических поездок с сувенирами.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее уточнить ограничения и подумать, не оставить ли такие товары в зарегистрированном багаже. Эти простые шаги помогут сэкономить время и нервы в аэропорту.
Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!