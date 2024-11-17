Новый тренд путешествий: комфортный минимализм на грузовом судне

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Круизы могут предложить всё: от путешествий для одиноких до девичьих вечеринок на борту. Но реальность популярных маршрутов часто связана с шумом, толпами и очередями.

Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

Те, кто мечтает о спокойном и уникальном путешествии, могут рассмотреть неожиданную альтернативу — путешествие на грузовом судне.

Грузовые корабли, используемые для перевозки контейнеров, иногда принимают на борт пассажиров. На таких судах редко бывает больше 12 человек, поэтому никто не помешает наслаждаться уединением.

Без казино и спа, зато с чистым морским воздухом и минимализмом. Как отмечают путешественники, поездка становится медитативным опытом: отсутствие привычных стимулов жизни обостряет восприятие.

Иногда даже удаётся найти новых друзей среди экипажа, который готов поделиться историями или устроить вечеринку.

Путешествие на грузовом судне не только необычное, но и экологичное. Если судно всё равно следует по маршруту, дополнительный пассажир не увеличивает выбросы углекислого газа, что делает это решение намного устойчивее, чем перелёт или круиз на лайнере.

Однако, чтобы попасть на такой рейс, придётся постараться. Только 1% судоходных компаний допускает пассажиров. Необходимо связаться с ними напрямую или через турагентов, специализирующихся на подобных маршрутах.

Кроме того, путешествие на грузовом судне — это гибкость: маршруты и расписания могут измениться, а комфорта будет меньше.

Тем не менее, этот способ путешествия подойдёт тем, кто готов отказаться от туристической суеты ради уникальных впечатлений.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие, но понятие расширилось, и туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на грузовых судах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

