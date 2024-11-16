Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты уверены, что при Трампе экономические отношения России и Китая станут проще
Ошибки при мытье волос, мешающие вам достичь идеального результата
Как нанопластик влияет на антибиотики и иммунитет человека
Хаматова рассказала, как пострадала из-за русского языка в Латвии: дурацкая ситуация
Эль Фаннинг сыграет две роли в продолжении франшизы про Хищника
Ледники в Гренландии тают быстрее, чем рассчитывали учёные
Выбираем идеальную переноску для кошек. Вот на что стоит обратить внимание
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Как обработать сад от болезней и вредителей в ноябре

Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать

1:55
Туризм

Если вы планируете отпуск на Бали, то наверняка у вас в багаже уже есть всё необходимое для комфортного отдыха: купальники, шлёпанцы, снаряжение для снорклинга и, конечно, солнцезащитный крем.

Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

Бали — идеальное место для пляжного отдыха, экскурсий и знакомства с культурой, однако есть один важный момент, о котором многие забывают: вода.

На Бали не рекомендуется пить водопроводную воду, так как она может содержать бактерии и паразитов, которые могут вызвать расстройство желудка, особенно в жарком климате.

Это не уникальная проблема Бали — во многих странах с тёплым климатом питьевая вода из-под крана не считается безопасной.

Даже если вам кажется, что всё будет в порядке, не стоит рисковать своим здоровьем. Одним из лучших решений является многоразовая бутылка для воды с системой фильтрации.

Балийский живот и как избежать неприятных последствий?

Купив многоразовую бутылку с фильтром, вы обеспечите себя не только безопасной водой, но и защитой от других потенциальных проблем.

Рекомендуется использовать такую воду не только для питья, но и для чистки зубов и умывания, избегать контакта с водопроводной водой в душе.

Также не стоит есть сырые фрукты и овощи, пить напитки со льдом, а тарелки и стаканы должны быть тщательно высушены после мытья. В противном случае вам могут грозить неприятные симптомы: рвота, диарея, жар и обезвоживание.

Если же неприятности всё-таки произошли, не стесняйтесь обращаться за помощью: в экстренных случаях можно позвонить по номеру 118 и сказать "ambulans, silahkan" — это "скорая помощь, пожалуйста" на индонезийском.

Покупка бутылки с фильтром — это не только хорошая инвестиция в здоровье, но и способ минимизировать использование пластика.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Экономика и бизнес
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике Аудио 
Популярное
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин

Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.

Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
Курение убивает режиссёра культового сериала Твин Пикс
Деми Мур рассказала о расстройстве пищевого похудения: меня просили похудеть
Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда
Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать
Раскрыто главное условие новогоднего райдера Леонида Якубовича, связанное с популярной ТВ-игрой
Почему таксисты не хотят брать короткие поездки
Три причины выпивать стакан тёплой воды каждое утро
Записавшая альбом с Сергеем Шнуровым Инстасамка попросила прощения у своей аудитории
Рекомендации по выбору мастера маникюра для идеального результата
Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.