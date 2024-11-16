Необычные правила безопасности на Бали, о которых вам стоит знать

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планируете отпуск на Бали, то наверняка у вас в багаже уже есть всё необходимое для комфортного отдыха: купальники, шлёпанцы, снаряжение для снорклинга и, конечно, солнцезащитный крем.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

Бали — идеальное место для пляжного отдыха, экскурсий и знакомства с культурой, однако есть один важный момент, о котором многие забывают: вода.

На Бали не рекомендуется пить водопроводную воду, так как она может содержать бактерии и паразитов, которые могут вызвать расстройство желудка, особенно в жарком климате.

Это не уникальная проблема Бали — во многих странах с тёплым климатом питьевая вода из-под крана не считается безопасной.

Даже если вам кажется, что всё будет в порядке, не стоит рисковать своим здоровьем. Одним из лучших решений является многоразовая бутылка для воды с системой фильтрации.

Балийский живот и как избежать неприятных последствий?

Купив многоразовую бутылку с фильтром, вы обеспечите себя не только безопасной водой, но и защитой от других потенциальных проблем.

Рекомендуется использовать такую воду не только для питья, но и для чистки зубов и умывания, избегать контакта с водопроводной водой в душе.

Также не стоит есть сырые фрукты и овощи, пить напитки со льдом, а тарелки и стаканы должны быть тщательно высушены после мытья. В противном случае вам могут грозить неприятные симптомы: рвота, диарея, жар и обезвоживание.

Если же неприятности всё-таки произошли, не стесняйтесь обращаться за помощью: в экстренных случаях можно позвонить по номеру 118 и сказать "ambulans, silahkan" — это "скорая помощь, пожалуйста" на индонезийском.

Покупка бутылки с фильтром — это не только хорошая инвестиция в здоровье, но и способ минимизировать использование пластика.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

