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Гипоксия на высоте: как правильно использовать маску в самолёте

1:54
Туризм

Полёты считаются одним из самых безопасных видов транспорта, но некоторые ситуации могут заставить волноваться даже самых опытных пассажиров.

Гипоксия на высоте: как правильно использовать маску в самолёте
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

Например, если в самолёте упадёт давление, автоматически активируются кислородные маски.

Эти инструкции хорошо знакомы тем, кто регулярно летает, но часто остаются недоумения: зачем они нужны, почему не надуваются полностью и, главное, как долго их нужно держать. 

Когда давление в салоне падает, задача пилота — оперативно снизить высоту до безопасного уровня ниже 10 000 футов. Обычно это занимает меньше 15 минут. За это время маски обеспечат вас необходимым количеством кислорода.

Всё, что нужно сделать, — спокойно надеть маску и дышать как обычно. Никаких глубоких вдохов или других дополнительных действий не требуется.

Почему важно надевать маску сразу?

Гипоксия, то есть недостаток кислорода в мозге, может развиться уже через минуту, особенно на высоте более 35 000 футов.

Первые признаки — замедленная реакция и спутанность сознания. Если вы потеряете контроль над ситуацией, это может поставить под угрозу вашу жизнь и безопасность окружающих.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется сначала надеть маску себе, а затем помогать другим.

Следуйте указаниям экипажа, ведь их главная задача — обеспечить безопасность. Соблюдение этих рекомендаций может спасти вам жизнь в критической ситуации.

Как справиться с тревогой перед полётом?

Если мысли о возможных чрезвычайных ситуациях не дают вам покоя, есть способы уменьшить стресс.

Например, приложения для медитации или книги о том, как устроены самолёты, помогут лучше понять процесс полёта

Уточнения

Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность (от др.-греч. ὑπό — под, внизу + греч. οξογόνο — кислород; кислородное голодание) — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, и возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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