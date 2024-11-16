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Как сэкономить на поездках по Италии без штрафов

2:07
Туризм

Путешествие на поезде — один из самых комфортных способов исследовать Италию. Железнодорожная система страны позволяет легко и удобно перемещаться между городами.

Как сэкономить на поездках по Италии без штрафов
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Проездной Eurorail поможет значительно сэкономить, а поездка на скоростных поездах Trenitalia сделает путешествие особенно приятным.

Однако туристы часто совершают простую, но дорогостоящую ошибку — забывают подтвердить свои билеты. В результате можно столкнуться с неприятными штрафами.

Если у вас есть билет с указанным местом на скоростной поезд, подтверждать его не нужно. Но для большинства других поездов это обязательное правило.

Если вы забудете это сделать, проводник может подтвердить билет на месте, но это не гарантировано. В противном случае штрафы могут достигать 100-500 евро. А если ваш проездной не валидирован, его могут изъять без возврата средств.

Как правильно подтвердить билет в Италии?

Процесс довольно прост, если знать основные правила. Если вы покупаете электронный билет через приложение Trenitalia, достаточно нажать кнопку "Подтвердить" в интерфейсе. После этого появится сообщение о том, что билет проверен.

С бумажными билетами всё немного сложнее: перед посадкой нужно найти автоматы для проверки — обычно они зелёного или жёлтого цвета и находятся на платформе или рядом с билетными кассами. Вам нужно будет вставить билет в слот, чтобы получить на нём отметку.

Если вы используете проездной, перед первой поездкой необходимо посетить кассу на вокзале. Там вам поставят штамп, после чего документ станет действительным для всех последующих поездок.

Знание фразы Convalida il tuo biglietto (что переводится как "Подтвердите свой билет") поможет сориентироваться на вокзале и избежать путаницы. Эта надпись всегда присутствует на валидаторах.

Эти простые действия помогут вам избежать лишних штрафов и сделают ваше путешествие по Италии ещё приятнее.

Уточнения

Trenitalia  — основной железнодорожный оператор Италии. Является дочерней компанией Ferrovie dello Stato Italiane. Основана в 2000 году в соответствии с директивой ЕС о дерегуляции железнодорожного транспорта, и предоставляет железнодорожный транспорт для перевозок пассажиров по Италии, в Австрию, Францию, Германию, Швейцарию. Компания эксплуатирует и региональные поезда и поезда дальнего следования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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