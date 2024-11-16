Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдолг США достиг рекордного показателя в 36 трлн долларов
Кислые мандарины: эксперты рассказали, как быстро сделать их слаще
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Как спасти кудрявые волосы от утреннего хаоса
Как крошечный астероид стал вызовом для планетарной защиты
Простые советы для продления службы вашего авто
Рассказываем, действительно ли они творят чудеса патчи для лица
Как приготовить борщ с идеальным красным цветом
Собаки, которые были верными спутниками северных народов

Лучшее время для посещения Гайаны: советы путешественникам

2:39
Туризм

Гайана — страна, где природа прячется за завесой непроходимых джунглей. Её величественные водопады, таинственные ягуары и шестифутовые кайманы остаются вне поля зрения большинства туристов.

Лучшее время для посещения Гайаны: советы путешественникам
Фото: commons.wikimedia.org by User;Cj.samson, CC0

Здесь, на карибском побережье Южной Америки, говорят по-английски, а дикая природа превосходит все ожидания. Несмотря на соседство с популярной Бразилией, Гайана сохраняет свою самобытность, которую стоит открыть для себя каждому.

Когда лучше ехать в Гайану?
В Гайане два сезона — влажный и сухой. В дождливый период лесные дороги превращаются в непроходимые болота, делая путешествие практически невозможным. Чтобы избежать неприятностей, лучше всего приезжать с конца августа до начала ноября.

Главный воздушный узел страны — международный аэропорт Чедди-Джаган, расположенный недалеко от Джорджтауна. Однако в столице нужно соблюдать осторожность — она считается одним из самых опасных городов региона.

Природа Гайаны: водопады и джунгли
Главная жемчужина Гайаны — водопад Кайетур, самый высокий в мире водопад с одной каплей. Доступ к нему ограничен: можно выбрать либо живописный перелёт с панорамным видом, либо длительный поход через тропический лес.

Последний вариант подарит ночёвки в гамаках под звуки животных Амазонии, которые не смолкают ни на минуту. Помимо водопада, путешествие по извилистым рекам Гайаны предлагает уникальную возможность увидеть редких представителей дикой природы.

Капибары резвятся у воды, ревуны наполняют лес своими криками, а кайманы прячутся прямо под поверхностью рек. Самые удачливые путешественники смогут заметить ягуаров или ярких ядовитых лягушек, светящихся на деревьях.

Культура и гастрономия Джорджтауна
Культурное наследие Гайаны — это эклектичный микс Карибского бассейна, Индии, Китая и Бразилии.

Отголоски колониальной эпохи отражены в кухне столицы, где можно попробовать индийские роти с бамией, карибские жареные бананы и национальное блюдо — "перецпот". Это насыщенное тушёное мясо со специями, которое невозможно забыть.

Карибская культура особенно ярко проявляется в праздниках. Карнавал крикета — это красочные парады и азартные спортивные состязания.

Машрамани, отмечающий независимость Гайаны, наполняет улицы танцами, музыкой калипсо и ритмами стальных барабанов.

Уточнения

Кооперати́вная Респу́блика Гайа́на (англ. Co-operative Republic of Guyana) — государство на северо-востоке Южной Америки. Столица — Джорджтаун. Официальный язык — английский. Денежная единица — гайанский доллар. Форма правления: парламентская республика.  

Кайету́р — водопад, расположенный на реке Потаро в западной Гайане, недалеко от границы с Венесуэлой. Это один из крупнейших водопадов в мире. Самый высокий из водопадов, не разделяющийся на несколько потоков, и его высота составляет 226 метров — примерно в 5 раз выше Ниагарского водопада и в 2 раза выше водопада Виктория. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Последние материалы
Госдолг США достиг рекордного показателя в 36 трлн долларов
Кислые мандарины: эксперты рассказали, как быстро сделать их слаще
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Как спасти кудрявые волосы от утреннего хаоса
Как крошечный астероид стал вызовом для планетарной защиты
Простые советы для продления службы вашего авто
Лучшее время для посещения Гайаны: советы путешественникам
Рассказываем, действительно ли они творят чудеса патчи для лица
Как приготовить борщ с идеальным красным цветом
Собаки, которые были верными спутниками северных народов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.