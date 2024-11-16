Эксперты рассказали про безвизовые направления для тёплого отдыха в ноябре

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Яндекс Путешествия" представили список безвизовых направлений, которые позволят продлить лето и открыть новые горизонты, сообщают "Известия".

Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, CC BY 2.0

Доха (Катар) — это уникальное сочетание современности и традиций. В ноябре средняя температура днем достигает около +30 градусов. Здесь стоит прогуляться по набережной Корниш вдоль Персидского залива и полюбоваться впечатляющей архитектурой. Среди главных достопримечательностей выделяются Музей исламского искусства и колоритный базар Сук Вакиф с его специями, сувенирами и текстилем. Шесть ночей (с 18 по 24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдутся в среднем в 34 тыс. рублей, а стоимость перелета из России составит от 81 тыс. рублей.

Пунта-Кана (Доминиканская Республика) — это тропический уголок на восточном побережье Доминиканской Республики, славящийся белоснежными пляжами и кристально чистыми водами Карибского моря. Средняя температура в ноябре составляет около +29 градусов. На курорте можно попробовать гольф и различные виды водного спорта, включая сноркелинг, серфинг и дайвинг. Шесть ночей (с 18 по 24 ноября) в двухместном номере обойдутся в среднем в 139 тыс. рублей, а перелет из России — около 130 тыс. рублей.

Марракеш (Марокко) — бывшая столица и самый посещаемый город Марокко. В ноябре температура днем составляет около +23 градусов. Главные достопримечательности: дворец Бахия с его великолепными садами, старинная медина с пряностями и яркими рынками, а также медресе Али-бен-Юсеф с его архитектурными шедеврами. Шесть ночей (с 18 по 24 ноября) в двухместном номере трехзвездочного отеля обойдутся в среднем в 50 тыс. рублей, а перелет из России — около 76 тыс. рублей.

Ереван (Армения) — один из самых древних городов мира. Средняя температура в ноябре составляет около +12 градусов. Среди главных достопримечательностей — площадь Республики с величественными зданиями и фонтанами, храм Гарни и множество музеев, таких как Музей современного искусства и Музей истории Армении. Шесть ночей (с 18 по 24 ноября) в двухместном номере обойдутся в среднем в 32 тыс. рублей, а перелет из России составит около 25 тыс. рублей.

Баку (Азербайджан) — крупнейший город Кавказа и главный порт на Каспийском море. В ноябре средняя температура днем составляет около +14 градусов. Здесь можно прогуляться по историческому Старому городу (Ичери-Шехер), посетить Девичью башню и дворец Ширваншахов, а также насладиться видами на Каспийское море с набережной. Шесть ночей (с 18 по 24 ноября) в двухместном номере обойдутся в среднем в 232 тыс. рублей, а стоимость перелета из России составит около 26 тыс. рублей.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



