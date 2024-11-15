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Туристический поезд, управляемый искусственным интеллектом, стартует в Хайнане

1:19
Туризм

В южной провинции Хайнань компания "Китайские железные дороги" начала опытный запуск туристического поезда, использующего технологии искусственного интеллекта, сообщает "Хайнань жибао".

Туристический поезд, управляемый искусственным интеллектом, стартует в Хайнане
Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Состав с четырьмя специально оформленными вагонами будет регулярно курсировать между курортным городом Санья и Лэдун-Лиским автономным уездом на западе острова. Поезд выполнен в синих тонах, символизирующих небо и океан, а также в зеленых и белых, что ассоциируется с живописными лесами Хайнаня и облаками.

Создатели проекта стремились создать комфортную атмосферу, органично вписывающуюся в природные условия региона. В одном из вагонов установлены шезлонги, направленные к окнам, что позволяет пассажирам насладиться видами тропической природы.

На борту поезда применяется современная интеллектуальная платформа, сочетающая цифровые технологии с сетью пятого поколения 5G. Состав прошел множество испытаний и признан безопасным, идеально подходящим для климата Саньи. В вагонах есть кофейные машины, автоматы с напитками, а также возможность бесплатной беспроводной зарядки устройств, что создает условия для полного релакса.

Уточнения

Хайна́нь — провинция на юге Китая.

Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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