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Что делать туристу в условиях овербукинга

1:22
Туризм

Издание "Вечерняя Москва" рассказало о возможных действиях пассажиров, которым не удалось вылететь из-за овербукинга.

Что делать туристу в условиях овербукинга
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Овербукинг, или сверхбронирование, представляет собой распространённую практику среди авиакомпаний, при которой количество проданных билетов превышает количество доступных мест на борту.

Это делается для того, чтобы защитить перевозчика от убытков, связанных с теми пассажирами, которые не явились на рейс и могут потребовать возврат средств за неиспользованный билет. В результате такой схемы не все желающие могут занять свои места на борту самолета.

На законодательном уровне рассматривается возможность привлечения авиакомпаний к ответственности за использование данной практики или введение запрета на неё; с такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибатдинов.

Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что на фоне сокращения числа рейсов овербукинг стал менее распространённой практикой. Тем не менее, некоторые авиаперевозчики продолжают применять эту стратегию, чтобы избежать отправки самолётов с пустыми местами и не терять прибыль.

Если пассажир не может вылететь по вине авиакомпании, он имеет право на денежную компенсацию или получение нового билета за счёт перевозчика, как отметил юрист.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Овербукинг — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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