В Херсонской области создадут новые туристические зоны до 2026 года

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируется разделение около 1,4 тысячи гектаров пляжных территорий на побережье Черного и Азовского морей в Херсонской области до 2026 года с целью привлечение инвесторов для создания туристических объектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма региона Сергей Запускалов на первом Таврическом инвестиционно-экономическом форуме, проходившем в Геническе.

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В конце марта губернатор Владимир Сальдо отметил, что российским предпринимателям предложены возможности для развития курортной инфраструктуры в Херсонской области, которая сможет соперничать с курортами Средиземноморья, такими как в Турции. По его словам, регион имеет потенциал для размещения до 2 миллионов туристов на своих берегах.

Первый Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ) был организован представителями Херсонской области при правительстве России и советом по инвестициям и промышленному развитию. Этот совет создан для поддержки предпринимателей, желающих реализовать проекты в Донбассе и Новороссии.

В форуме участвуют 177 представителей бизнеса из различных российских и СНГ-города, включая легкую и тяжелую промышленность, финансы, агросектор, стройиндустрию и поставщиков оборудования. Основная тема форума — "Бизнес-патриот: поддержка бизнеса в новых экономических условиях".

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

