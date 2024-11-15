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Флоренция принимает меры по борьбе с избыточным туризмом

Туризм

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), власти Флоренции в Италии представили список из десяти инициатив, направленных на решение проблемы чрезмерного туризма в городе, сообщает "Туристер".

Флоренция принимает меры по борьбе с избыточным туризмом
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

В частности, одним из важных пунктов стал запрет установки "ящиков для ключей" в исторической части Флоренции. Эти устройства представляют собой небольшие контейнеры с цифровым замком, которые владельцы короткосрочных квартир используют для передачи ключей своим гостям. В ответ на увеличенное количество туристов местные жители начали помечать такие коробки красными крестиками, выражая своё недовольство.

Также планируется ограничить использование нестандартных транспортных средств, таких как гольф-кары, которые часто используются для обслуживания туристов на улицах города.

Кроме того, новая мера запретит экскурсоводам использование любых звуковых усилителей.

Городские власти Флоренции отметили, что введенные ограничения направлены на уменьшение негативного влияния увеличения числа туристов на качество жизни местных жителей.

За первые девять месяцев 2024 года, город посетили более 7,8 миллиона человек.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. 

Флоре́нция — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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