Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Михеева объяснила видео, на котором она в слезах обвиняет отца в побоях
Зачем качать икроножные мышцы?
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Пять распространённых ошибок при обучении собаки команде «фу»
Ольга Бузова и Олег Майами подогрели слухи о романе поцелуем на сцене
Ужасающий звук ацтекских свистков пугает даже современных людей
РЖД увеличит число скоростных поездов в 2024–2027 годах
Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской
В наше время подвиг — дальнобойщица из США проехала более 4 млн километров без происшествий и нарушений

Лучшие места Подмосковья для осенней "тихой охоты"

2:57
Туризм

Подмосковье уже давно стало популярным направлением для любителей "тихой охоты". Умеренный климат, разнообразие лесов и богатая природа делают этот регион идеальным местом для грибного туризма. Если вы ищете, где провести время на свежем воздухе и собрать щедрый урожай грибов, вот пять лучших мест для грибников.

Лучшие места Подмосковья для осенней "тихой охоты"
Фото: Wikimedia Commons by Bernard Spragg. NZ is licensed under Public domain

1. Лесопарк "Лосиный Остров"

Расположенный всего в нескольких километрах от центра Москвы, "Лосиный Остров" — настоящая находка для тех, кто ценит природу и любит собирать грибы. Здесь встречаются белые, подосиновики, подберёзовики, а также мухоморы. Лесопарк славится ухоженными тропинками, красивыми водоёмами и разнообразными ландшафтами. Это место идеально подходит для прогулок и тихой охоты, где можно не только собрать грибы, но и насладиться природой.

2. Серпуховский район

Примерно в 100 километрах от Москвы находится Серпуховский район — признанное место для грибников. Особенно выделяются окрестности деревни Дубровка, где осенью можно найти белые грибы и подосиновики. Здесь преобладают хвойные и смешанные леса, что создаёт отличные условия для роста грибов. Однако стоит помнить, что этот район популярен среди грибников, поэтому лучше избегать походов в самые оживлённые дни.

3. Клинский район

Этот район славится густыми лесами и быстрыми реками, что делает его идеальным местом для грибного туризма. Здесь вы найдёте опята, лисички и другие съедобные грибы. Лиственничные леса добавляют разнообразие в грибной урожай. Клинский район также прекрасно подходит для семейного отдыха: живописные пейзажи и спокойная атмосфера позволят насладиться природой вдали от городской суеты.

4. Солнечногорский район

Солнечногорье — это рай для любителей грибов. Леса здесь отличаются особым биоразнообразием. Вы можете встретить не только распространённые виды грибов, такие как опята и сыроежки, но и редкие виды, например, трюфели. Поля и леса района предлагают обширные маршруты для прогулок, а удалённость от шумных мест позволяет полностью погрузиться в природу и насладиться охотой за грибами.

5. Пущино  

Город Пущино, расположенный на берегу Оки, привлекает грибников своими хвойными и лиственными лесами. Белые грибы, подосиновики и маслята растут здесь в изобилии. После грибной охоты можно отдохнуть у живописного озера, расположенного неподалёку. Это место отлично подойдёт как для опытных грибников, так и для новичков, которые только осваивают навыки тихой охоты.

Уточнения

Лоси́ный О́стров — лесной массив на территории Москвы (районы Метрогородок, Гольяново, Богородское и, незначительно — Сокольники и Ярославский) и Московской области (городские округа Балашиха, Королёв, Мытищи и Щёлково). 

Мухомо́р (лат. Amaníta) — род микоризообразующих пластинчатых грибов семейства аманитовые (Amanitaceae). В некоторых системах этот род относят к семейству плютеевые (Pluteaceae).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Авто
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Ольга Бузова и Олег Майами подогрели слухи о романе поцелуем на сцене
Лучшие места Подмосковья для осенней "тихой охоты"
Ужасающий звук ацтекских свистков пугает даже современных людей
РЖД увеличит число скоростных поездов в 2024–2027 годах
Алсу рассказала, что отпраздновала развод в караоке под песни Успенской
В наше время подвиг — дальнобойщица из США проехала более 4 млн километров без происшествий и нарушений
Эксперт рассказал про страны, находящиеся на пороге долгового кризиса
Юрий Лоза раскритиковал установку памятника Джону Леннону в Воронеже
Слуцкий сравнил себя в Китае с Алиной Загитовой
Стало известно, кто из звёзд будет допрошен по делу Игоря Талькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.