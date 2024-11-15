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МИД России советует туристам отложить поездки в Абхазию

0:59
Туризм

Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает граждан России избегать поездок в Абхазию из-за сложной внутренней политической ситуации в регионе, сообщает "Туристер".

МИД России советует туристам отложить поездки в Абхазию
Фото: commons.wikimedia.org by Ракун, CC0

Тем россиянам, которые уже находятся на территории Абхазии, советуют проявлять особую внимательность, избегая скоплений людей и мест, где могут происходить беспорядки. Лучше всего — по возможности покинуть страну, чтобы избежать нежелательных ситуаций.

11 ноября местные жители сообщили о стычках вблизи здания Государственной службы безопасности Абхазии. Вскоре генпрокурор Адгур Агрба сообщил о том, что правоохранительные органы задержали нескольких индивидуумов, которых временно содержали в изоляторе, но вскоре освободили.

15 ноября в Сухуме также прошли протестные акции у здания парламента республики, что указывает на нарастающее напряжение.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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