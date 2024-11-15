МИД России советует туристам отложить поездки в Абхазию

Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает граждан России избегать поездок в Абхазию из-за сложной внутренней политической ситуации в регионе, сообщает "Туристер".
Тем россиянам, которые уже находятся на территории Абхазии, советуют проявлять особую внимательность, избегая скоплений людей и мест, где могут происходить беспорядки. Лучше всего — по возможности покинуть страну, чтобы избежать нежелательных ситуаций.
11 ноября местные жители сообщили о стычках вблизи здания Государственной службы безопасности Абхазии. Вскоре генпрокурор Адгур Агрба сообщил о том, что правоохранительные органы задержали нескольких индивидуумов, которых временно содержали в изоляторе, но вскоре освободили.
15 ноября в Сухуме также прошли протестные акции у здания парламента республики, что указывает на нарастающее напряжение.
Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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