Пять тёплых безвизовых стран для ноябрьских каникул

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осень подходит к концу, но это не повод прощаться с тёплыми днями. Для тех, кто хочет продлить лето и открыть новые горизонты, сервис "Яндекс Путешествия" составил список из пяти безвизовых направлений, где в ноябре ещё тепло.

Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain

1. Доха, Катар

Город, где традиции гармонично сочетаются с современностью. Средняя температура в ноябре держится на уровне +30°C. Прогуляйтесь по набережной Корниш вдоль Персидского залива, посетите знаменитый Музей исламского искусства и колоритный базар Сук Вакиф.

Проживание: 6 ночей (18-24 ноября) в отеле — от 34 тыс. рублей.

Перелёт: в одну сторону — от 81 тыс. рублей.

2. Пунта-Кана, Доминиканская Республика

Идеальный тропический курорт с белоснежными пляжами и бирюзовыми водами. Средняя температура +29°C. Здесь можно заняться гольфом или попробовать водные виды спорта: сноркелинг, кайтсёрфинг, дайвинг.

Проживание: 6 ночей — от 139 тыс. рублей.

Перелёт: в одну сторону — от 130 тыс. рублей.

3. Марракеш, Марокко

Этот колоритный город радует туристов культурным наследием и мягким климатом (+23°C). Исследуйте дворец Бахия, прогуляйтесь по старинной медине или полюбуйтесь архитектурой медресе Али-бен-Юсефа.

Проживание: 6 ночей — от 50 тыс. рублей.

Перелёт: в одну сторону — от 76 тыс. рублей.

4. Ереван, Армения

Один из древнейших городов мира, где осенью тепло (+12°C) и уютно. Насладитесь видами площади Республики, посетите храм в Гарни и музей современного искусства.

Проживание: 6 ночей — от 32 тыс. рублей.

Перелёт: в одну сторону — от 25 тыс. рублей.

5. Баку, Азербайджан

Столица Азербайджана сочетает историческую архитектуру и современный ритм. Прогуляйтесь по Старому городу и набережной Каспия, полюбуйтесь Девичьей башней и Пламенными башнями. Температура воздуха в ноябре — +14°C.

Проживание: 6 ночей — от 232 тыс. рублей.

Перелёт: в одну сторону — от 26 тыс. рублей.

Помимо этого, эксперты сервиса OneTwoTrip рекомендовали путешественникам обратить внимание на зимний тревел-календарь: в декабре — Минеральные Воды и ОАЭ, в январе — Великий Устюг и Грузию, а в феврале — Байкал и Таиланд.

Уточнения

Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel — дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами.



Кайтсёрфинг или кайтбординг (от англ. kite — воздушный змей и board — доска, boarding — катание на доске) или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).



Храм в Гарни́ (арм. Գառնու տաճար) — античный храм в Армении, построенный в I веке н. э. армянским царем Трдатом I.



Девичья башня (азерб Qız Qalası [Гыз галасы́]) — древняя крепостная постройка у прибрежной части Ичери-шехер («Внутреннего города»).



Дворец Бахия — дворец конца XIX века, расположенный в Марракеше, Марокко. Одна из главных достопримечательностей города.

