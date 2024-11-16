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РЖД увеличит число скоростных поездов в 2024–2027 годах

2:31
Туризм

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) анонсировало увеличение количества скоростных поездов, которые будут курсировать по новому трехлетнему графику на 2024-2027 годы. Об этом 15 ноября сообщили на сайте компании.

РЖД увеличит число скоростных поездов в 2024–2027 годах
Фото: Wikimedia Commons by Андрей1967 is licensed under Public domain

Новый график движения начнет действовать с 15 декабря 2024 года и впервые будет рассчитан сразу на три года. Согласно сообщению РЖД, число пассажирских поездов дальнего следования вырастет до 627 пар (туда-обратно), что на 13 больше по сравнению с текущим графиком. Среди них 410 пар составят скорые, скоростные и высокоскоростные поезда — на пять пар больше, чем сейчас.

В числе нововведений — запуск новых маршрутов:

— из Москвы в Серов и Краснодар,

— из Архангельска в Кисловодск,

— из Пскова в Мурманск,

— из Барнаула в Иркутск.

Также откроется беспересадочное сообщение по направлениям:

— из Москвы в Карабулак,

— из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды.

Дополнительно будет увеличено количество скоростных составов типа "Ласточка" до трех пар в сутки на направлениях Москва — Минск и Москва — Кострома. Увеличится и количество двухэтажных поездов на маршрутах из Москвы в Анапу, Новороссийск, Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу, а также на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

Объём пригородного движения тоже возрастет: он составит 4607 пар поездов, что на 22 пары больше, чем в графике на 2023-2024 годы.

РЖД продолжает работу над развитием международного и технологического сотрудничества. Ранее, 6 ноября, компания сообщила о возобновлении обсуждений поездов из Казахстана и Киргизии в Москву. Кроме того, с сентября этого года начал курсировать поезд из Ташкента до Москвы.

Одним из перспективных проектов компании является запуск беспилотного поезда дальнего следования, запланированный на 2030 год. По словам главы РЖД Олега Белозёрова, текущие системы управления поездов уже оснащены значительным числом автоматических функций, однако для обеспечения безопасности машинисты останутся незаменимыми.

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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