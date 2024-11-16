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Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет

0:52
Туризм

Двух нетрезвых пассажиров удалили с рейса на тайский Пхукет в аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Инцидент произошел с 33-летней женщиной и 56-летним мужчиной, которые собирались отправиться на популярный азиатский курорт. В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о необходимости intervention судебных работников на стоянке воздушного судна.

Два местных жителя нарушили правила поведения пассажиров во время предполетного обслуживания. В связи с состоянием алкогольного опьянения им было отказано в перелете.

Нарушителей отправили в дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта для дальнейшего разбирательства.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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