Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двух нетрезвых пассажиров удалили с рейса на тайский Пхукет в аэропорту Казани. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Инцидент произошел с 33-летней женщиной и 56-летним мужчиной, которые собирались отправиться на популярный азиатский курорт. В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о необходимости intervention судебных работников на стоянке воздушного судна.

Два местных жителя нарушили правила поведения пассажиров во время предполетного обслуживания. В связи с состоянием алкогольного опьянения им было отказано в перелете.

Нарушителей отправили в дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта для дальнейшего разбирательства.