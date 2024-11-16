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Станет ли дороже летать после запрета сверхпродаж билетов?

2:15
Туризм

Введение законодательного запрета на овербукинг авиакомпаниями может привести к значительным изменениям на рынке авиаперевозок. Инициативу, выдвинутую сенатором Айратом Гибатдиновым, уже активно обсуждают эксперты отрасли.

Станет ли дороже летать после запрета сверхпродаж билетов?
Фото: Wikimedia Commons by Dassault Systèmes is licensed under Public domain

Павел Герасимов, бывший специалист Международной организации гражданской авиации, считает, что такая мера приведет к росту цен на авиабилеты вплоть до 10%. Главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев соглашается, добавляя, что авиакомпании будут компенсировать потери от запрета "сверхпродаж" билетов через повышение тарифов. Потери выручки перевозчиков могут также достичь 10%.

Председатель совета директоров холдинга "Випсервис" и вице-президент РСТ Дмитрий Горин поясняет, что овербукинг — это общемировая практика, позволяющая авиакомпаниям компенсировать убытки от незаполненных рейсов. По статистике, до 6% пассажиров не появляется на посадку, поэтому перевозчики обычно продают билетов на 15% больше, чем мест в самолете. В редких случаях, когда мест не хватает, пассажирам предлагают компенсации в размере от 200 до 800 евро, а также гостиницу и питание. Некоторые путешественники даже добровольно соглашаются на перенос рейса, чтобы получить выплаты.

В России практика овербукинга пока не регулируется законом. Эксперты подчеркивают, что полный запрет на эту практику может навредить рынку. Вместо этого необходимо четко прописать правила компенсаций, чтобы пассажиры знали, на что рассчитывать. Дмитрий Горин также обращает внимание на сложности, с которыми сталкиваются российские авиакомпании из-за санкций: обслуживание иностранных самолетов затруднено, а при неисправности лайнера его заменяют на менее вместительный, что приводит к нехватке мест.

Тем временем запрет овербукинга обсуждается на государственном уровне. Инициатива сенатора Гибатдинова уже не первая — месяц назад аналогичное предложение поступало от депутатов Госдумы.

Уточнения

Овербукинг (англ. Overbooking), а также сверхбронирование, перебронирование, перепродажа — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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