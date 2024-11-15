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На горнолыжных курортах разработают правила поведения для туристов

0:56
Туризм

Как отметил чиновник, такая инициатива исходила от местных властей и представителей туристической отрасли Краснодарского края. В результате министерство решило учесть это обращение и начало разработку пилотного проекта "циркуляра" с рекомендациями для отдыхающих в горах.

На горнолыжных курортах разработают правила поведения для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Zach Dischner, CC BY 2.0

По словам Решетникова, это лишь часть масштабных изменений в законодательстве, касающихся регулирования деятельности горнолыжных курортов. Также в планах есть инициативы, предполагающие снятие ограничений на строительство объектов на лесных земельных участках.

Следует отметить, что обсуждение правил поведения отдыхающих на горнолыжных курортах в Государственной Думе началось еще в начале текущего года. Одним из ключевых предложений стало введение запрета на доступ на склоны для туристов в состоянии алкогольного опьянения, передает TourDom.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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