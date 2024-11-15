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Зачем в самолёте приглушают свет при взлёте и посадке

2:07
Туризм

Работа бортпроводников — это не просто обеспечение комфорта, но и ответственное наблюдение за безопасностью пассажиров и соблюдением правил.

Зачем в самолёте приглушают свет при взлёте и посадке
Фото: flickr.com by eltpics, CC BY-NC 2.0

Экипаж контролирует поведение пассажиров ещё на входе в самолёт, оценивая, смогут ли они оказать помощь в экстренной ситуации и не находятся ли они под воздействием алкоголя, чтобы избежать возможных проблем.

Одной из стандартных процедур, о которой пассажиры часто задумываются, является приглушение света во время взлёта и посадки.

Это делается не просто так: если потребуется экстренная эвакуация, тусклый свет поможет пассажирам быстрее адаптироваться к темноте за пределами самолёта, что может оказаться решающим фактором в спасении жизней.

Любой, кто выходил из ярко освещённой комнаты в тёмную, знает, что адаптация может занять несколько секунд, и каждая секунда важна в критический момент.

Ещё один элемент, привлекающий внимание, — это просьба открыть шторки иллюминаторов.

Это помогает бортпроводникам и пассажирам наблюдать за ситуацией снаружи самолёта и видеть потенциальные препятствия при экстренной посадке. Всё это — часть мер, направленных на повышение безопасности.

Иногда пассажиры могут предположить, что приглушённый свет связан с проблемами электропитания самолёта, но это не так.

В случае перебоев с электричеством сигнальные огни на полу, светящиеся в темноте, будут указывать путь к аварийным выходам, даже если салон задымлён. Это позволяет сохранить видимость и направить пассажиров к выходу.

Организация по безопасности полётов сообщает, что в экстренной ситуации из-за дыма или испарений можно потерять до 83% ориентации в пространстве. Поэтому продуманное освещение и доступ к внешнему виду через окна делают эвакуацию более безопасной.

Тем не менее, если тревога не проходит, могут помочь шумоподавляющие наушники и программы для релаксации, которые предлагают авиакомпании.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward)— член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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