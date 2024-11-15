Проклятые горы Албании: тайны и легенды древних Альп

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Албания, страна с древней историей и живописной природой, расположена на Балканском полуострове и омывается водами Адриатического и Ионического морей.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, PDM

Её география характеризуется гористым рельефом, на который приходится около 75% территории. Эта уникальная природная особенность делает Албанию идеальным местом для любителей горных походов и альпинистов.

Крупнейшие горные массивы

Самые большие горные системы Албании — это Албанские Альпы (или Проклятые горы) на севере и Центральный горный регион.

Албанские Альпы, известные также как Бьешкет-э-Немуна, — это суровые и труднопроходимые горы, покрытые густыми лесами, которые простираются на территории Черногории и Косово.

Согласно легендам, их название связано с неровным и малонаселённым ландшафтом. В Центральном горном регионе, известном как Краина Малоре-Кендроре, находится самая высокая вершина страны.

Вершины Албании

Гора Кораб. Эта вершина высотой около 2748 метров расположена на границе с Северной Македонией и является самой высокой точкой не только в Албании, но и в соседней стране.

Уникальные природные формы, альпийские пастбища и разнообразные леса делают Кораб настоящей жемчужиной Албании.

Гора Езерча. Вторая по высоте вершина высотой 2680 метров находится в Проклятых горах. Вершина почти лишена растительности и известна своими ледниковыми цирками и озером Ликени-и-Мад-и-Езерце.

Гора Майя-э-Грыкат-э-Хапета. Эта гора высотой 2624 м выделяется своими крутыми ущельями и скалистыми хребтами. Расположенная в Албанских Альпах, она знаменита своим нетронутым ландшафтом.

Гора Радохима. Ещё одна высокая вершина Проклятых гор, достигающая 2575 метров. Она известна своими отвесными скалами и является частью массива Радохима.

Гора Гекураве. Также известная как Железная гора, высотой 2500 метров, она частично покрыта буковыми лесами. Её вершина представляет собой зубчатую пирамиду, привлекающую альпинистов.

Албания для горных путешественников

Всего в стране насчитывается несколько десятков гор высотой более 2400 метров и около пятидесяти — более 1800 метров, предлагая путешественникам разнообразие маршрутов и видов.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе, Альпы являются международным центром альпинизма, горнолыжного спорта и туризма.



Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë), — государство в западной части Балканского полуострова. Албания, наряду с частично признанной Республикой Косово и Боснией и Герцеговиной, является одной из стран Европы с преобладающим мусульманским населением.

