Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать последствий избыточного сна и что делать, если вы часто пересыпаете
Советы по удалению рыбного запаха после новогоднего застолья
Старые покрышки нельзя оставлять во дворах: как и где утилизировать
В Ростовской области отремонтировали свыше 280 км дорог по нацпроекту
Почему кошка прячется от хозяина? Главные причины такого поведения
Новый тренд: как внедорожники захватывают рынок
Фигуристка Медведева сыграет за Динамо
Маленькие секреты больших преображений с помощью крабика для волос
Зачем в самолёте приглушают свет при взлёте и посадке

Проклятые горы Албании: тайны и легенды древних Альп

2:46
Туризм

Албания, страна с древней историей и живописной природой, расположена на Балканском полуострове и омывается водами Адриатического и Ионического морей.

Проклятые горы Албании: тайны и легенды древних Альп
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, PDM

Её география характеризуется гористым рельефом, на который приходится около 75% территории. Эта уникальная природная особенность делает Албанию идеальным местом для любителей горных походов и альпинистов.

Крупнейшие горные массивы

Самые большие горные системы Албании — это Албанские Альпы (или Проклятые горы) на севере и Центральный горный регион.

Албанские Альпы, известные также как Бьешкет-э-Немуна, — это суровые и труднопроходимые горы, покрытые густыми лесами, которые простираются на территории Черногории и Косово.

Согласно легендам, их название связано с неровным и малонаселённым ландшафтом. В Центральном горном регионе, известном как Краина Малоре-Кендроре, находится самая высокая вершина страны.

Вершины Албании

Гора Кораб. Эта вершина высотой около 2748 метров расположена на границе с Северной Македонией и является самой высокой точкой не только в Албании, но и в соседней стране.

Уникальные природные формы, альпийские пастбища и разнообразные леса делают Кораб настоящей жемчужиной Албании.

  • Гора Езерча. Вторая по высоте вершина высотой 2680 метров находится в Проклятых горах. Вершина почти лишена растительности и известна своими ледниковыми цирками и озером Ликени-и-Мад-и-Езерце.
  • Гора Майя-э-Грыкат-э-Хапета. Эта гора высотой 2624 м выделяется своими крутыми ущельями и скалистыми хребтами. Расположенная в Албанских Альпах, она знаменита своим нетронутым ландшафтом.
  • Гора Радохима. Ещё одна высокая вершина Проклятых гор, достигающая 2575 метров. Она известна своими отвесными скалами и является частью массива Радохима.
  • Гора Гекураве. Также известная как Железная гора, высотой 2500 метров, она частично покрыта буковыми лесами. Её вершина представляет собой зубчатую пирамиду, привлекающую альпинистов.

Албания для горных путешественников

Всего в стране насчитывается несколько десятков гор высотой более 2400 метров и около пятидесяти — более 1800 метров, предлагая путешественникам разнообразие маршрутов и видов.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе, Альпы являются международным центром альпинизма, горнолыжного спорта и туризма.

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë), — государство в западной части Балканского полуострова. Албания, наряду с частично признанной Республикой Косово и Боснией и Герцеговиной, является одной из стран Европы с преобладающим мусульманским населением.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Как избежать последствий избыточного сна и что делать, если вы часто пересыпаете
Советы по удалению рыбного запаха после новогоднего застолья
Старые покрышки нельзя оставлять во дворах: как и где утилизировать
В Ростовской области отремонтировали свыше 280 км дорог по нацпроекту
Почему кошка прячется от хозяина? Главные причины такого поведения
Новый тренд: как внедорожники захватывают рынок
Фигуристка Медведева сыграет за Динамо
Маленькие секреты больших преображений с помощью крабика для волос
Зачем в самолёте приглушают свет при взлёте и посадке
Необычный способ вырастить петрушку: что нужно знать огороднику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.