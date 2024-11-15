Албания, страна с древней историей и живописной природой, расположена на Балканском полуострове и омывается водами Адриатического и Ионического морей.
Её география характеризуется гористым рельефом, на который приходится около 75% территории. Эта уникальная природная особенность делает Албанию идеальным местом для любителей горных походов и альпинистов.
Самые большие горные системы Албании — это Албанские Альпы (или Проклятые горы) на севере и Центральный горный регион.
Албанские Альпы, известные также как Бьешкет-э-Немуна, — это суровые и труднопроходимые горы, покрытые густыми лесами, которые простираются на территории Черногории и Косово.
Согласно легендам, их название связано с неровным и малонаселённым ландшафтом. В Центральном горном регионе, известном как Краина Малоре-Кендроре, находится самая высокая вершина страны.
Гора Кораб. Эта вершина высотой около 2748 метров расположена на границе с Северной Македонией и является самой высокой точкой не только в Албании, но и в соседней стране.
Уникальные природные формы, альпийские пастбища и разнообразные леса делают Кораб настоящей жемчужиной Албании.
Всего в стране насчитывается несколько десятков гор высотой более 2400 метров и около пятидесяти — более 1800 метров, предлагая путешественникам разнообразие маршрутов и видов.
А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе, Альпы являются международным центром альпинизма, горнолыжного спорта и туризма.
Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë), — государство в западной части Балканского полуострова. Албания, наряду с частично признанной Республикой Косово и Боснией и Герцеговиной, является одной из стран Европы с преобладающим мусульманским населением.
Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.