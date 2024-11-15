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Кобург и его древние замки: почему этот город нельзя пропустить

3:21
Туризм

На юго-востоке Германии, в провинции Бавария, находятся одни из самых живописных и малоизвестных достопримечательностей страны.

Кобург и его древние замки: почему этот город нельзя пропустить
Фото: commons.wikimedia.org by bmsgator, CC BY-SA 3.0

Многие путешественники редко покидают пределы Мюнхена — города с особым очарованием, удобного для прогулок, но в сельской Баварии есть места, привлекающие как ценителей природы, так и любителей истории.

Верхнефранконский регион, расположенный недалеко от Тюрингенского леса, — одна из самых интересных, но малоизвестных частей Баварии.

Здесь находится город Кобург, известный своим потрясающим замком, возвышающимся на холме, словно из средневековой сказки. Кобург, расположенный примерно в 100 километрах от Нюрнберга, — настоящий кладезь искусства и истории, а также прекрасная отправная точка для знакомства с культурным наследием региона.

Германия славится своими старинными замками, и Кобurg — это место, которое обязательно стоит посетить, чтобы увидеть классические образцы архитектуры прошлого.

Крепость Весте-Кобург на холме

Гордость Кобурги, крепость Весте-Кобург, возвышается на холме с видом на старинные улочки города.

Считается, что холм был заселён людьми ещё в эпоху неолита, а сама крепость, которой более тысячи лет, изначально использовалась как монастырь. На протяжении веков различные правители перестраивали крепость, придав ей нынешний величественный облик.

Сегодня замок Весте-Кобург — один из самых крупных и хорошо сохранившихся замков в Германии. Здесь хранится впечатляющая коллекция произведений немецкого искусства и исторических предметов.

В частности, в музее представлена коллекция из 33 картин знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха Старшего, который был приглашён в замок в качестве придворного художника.

Гости могут посетить мастерскую Кранаха на территории замка. А если вы интересуетесь замками, обязательно взгляните на знаменитый замок Нойшванштайн в Германии, который вдохновил многих кинематографистов.

Кобург: искусство, история и кулинарные открытия

Город Кобург полон произведений искусства, интересных исторических объектов и блюд местной кухни. Начните день на Рыночной площади в историческом центре. Здесь обязательно стоит попробовать местное угощение — "Кобургскую братвурст", колбасу, которую обжаривают на сосновых шишках.

Затем отправляйтесь во дворец Эренбург, красивый неоготический комплекс XIX века неподалёку. Прогулка по этому дворцу, которому более 450 лет, даст представление об истории и культуре региона.

Чтобы полностью погрузиться в атмосферу города, можно заглянуть на представление в Ландестеатр, а если вы приедете в Кобурга в июле, то сможете попасть на крупнейший в мире фестиваль самбы за пределами Бразилии, который проходит в Кобurgском дворце.

Любителям музыки также стоит съездить в Байройт, расположенный примерно в 74 километрах к юго-востоку от Кобурга и известный своей музыкальной сценой и культурной жизнью.

Уточнения

Лу́кас Кра́нах Ста́рший (нем. Lucas Cranach der Ältere) — немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций, и один из основателей "Дунайской школы живописи"; выработал утончённый стиль с гармоничным соединением фигур и пейзажа.

Верхняя Франкония (нем. Oberfranken, бав. Obafrankn) — один из семи огругов земли Баварии в Германии, на территории округа существует более 200 пивоваренных заводов, которые варят примерно 1000 различных сортов пива, считается, что в Верхней Франконии самая высокая плотность пивоварен на душу населения в мире.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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