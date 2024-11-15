Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная ель в вашем доме. Советы по выбору дерева
Почему диетологи рекомендуют греческий йогурт для тех, кто на диете
Сбер поднимает ставки по базовым ипотечным программам
Где хранить авокадо, чтобы оно не потемнело и не испортилось
Стало известно, где в Старой и Новой Москве можно найти самые бюджетные квартиры
Гидрофильное масло для лица — волшебство очищения или миф?
Готовимся к зимней дороге: шесть советов для безопасного путешествия на автомобиле
Почему долгие годы детства могли стать причиной развития мозга у людей
Опасные ошибки при зимнем прогреве автомобиля

Простой лайфхак против боли, во время долгих перелётов

1:38
Туризм

Если вам предстоит долгий перелёт, стоит взять с собой неожиданный, но полезный предмет — теннисный мяч. Он может показаться странным дополнением к ручной клади, но окажется полезным для массажа мышц.

Простой лайфхак против боли, во время долгих перелётов
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

Долгое сидение в кресле самолёта нередко вызывает боль в спине и застой крови в мышцах, а мяч поможет смягчить эти неприятные ощущения во время полёта.

Эксперт советует, использовать теннисный мяч для массажа спины во время полёта. Например, положите мяч за спину в области поясницы или лопаток, чтобы расслабить напряжённые мышцы.

Надавите на мяч и мягко двигайтесь, снимая дискомфорт с минимальными усилиями. Это простой способ массажа, но прежде чем начать, желательно проконсультироваться с врачом.

Мяч также можно использовать для проработки ног и ягодиц: положите его под бедро, вытяните ногу, согните в колене, чтобы размять подколенные сухожилия, или прокатите под ягодицами, расслабляя мышцы.

Хотя некоторые предпочитают плотный мяч для лакросса, который сильнее воздействует на мышцы, мягкий теннисный мяч тоже подойдёт.

Есть лайфхак и для стоп: если ноги затекли после долгой прогулки, снимите обувь и покатайте мячик под стопами. Для снятия напряжения в спине можно использовать пару теннисных мячей в носке: положите их вдоль позвоночника, чтобы размять мышцы.

Важно помнить, что мяч не должен касаться костей — только мышц, чтобы получить максимальную пользу и избежать травм.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы (лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.
 

Лякро́сс (от фр. la crosse — клюшка) — контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча (62,8—64,77 мм, 140—146 г) и клюшки с длинной рукояткой, называющейся стик (англ. lacrosse stick или фр. crosse). Часто лякросс считают жёстким контактным спортом, однако травмы в нём встречаются гораздо реже, чем в американском футболе и других контактных видах спорта.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Экономика и бизнес
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России? Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Названы автомобили, которые почти не останавливают для проверки ГАИ
Авто
Названы автомобили, которые почти не останавливают для проверки ГАИ Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Последние материалы
Почему искусственные цветы в интерьере — это плохая идея? Все недостатки такого декоративного элемента
Федеральной торговой комиссии США стало известно, что Microsoft злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения
Поддержка автомобиля в рабочем состоянии при длительном простое: правила и советы
Ученые предложили, что инопланетная жизнь может быть вероятнее в параллельных вселенных
Этот универсальный карамельный крем — настоящая находка, ведь готовить его всего 5 минут
Почему не стоит хранить сервисную книжку в машине
Как стирать кроссовки, чтобы они долго служили?
Преимущества бархатцев: как их посадка в ноябре улучшит ваш сад
Список самых популярных направлений для встречи Нового года среди россиян
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.