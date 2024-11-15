Простой лайфхак против боли, во время долгих перелётов

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вам предстоит долгий перелёт, стоит взять с собой неожиданный, но полезный предмет — теннисный мяч. Он может показаться странным дополнением к ручной клади, но окажется полезным для массажа мышц.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

Долгое сидение в кресле самолёта нередко вызывает боль в спине и застой крови в мышцах, а мяч поможет смягчить эти неприятные ощущения во время полёта.

Эксперт советует, использовать теннисный мяч для массажа спины во время полёта. Например, положите мяч за спину в области поясницы или лопаток, чтобы расслабить напряжённые мышцы.

Надавите на мяч и мягко двигайтесь, снимая дискомфорт с минимальными усилиями. Это простой способ массажа, но прежде чем начать, желательно проконсультироваться с врачом.

Мяч также можно использовать для проработки ног и ягодиц: положите его под бедро, вытяните ногу, согните в колене, чтобы размять подколенные сухожилия, или прокатите под ягодицами, расслабляя мышцы.

Хотя некоторые предпочитают плотный мяч для лакросса, который сильнее воздействует на мышцы, мягкий теннисный мяч тоже подойдёт.

Есть лайфхак и для стоп: если ноги затекли после долгой прогулки, снимите обувь и покатайте мячик под стопами. Для снятия напряжения в спине можно использовать пару теннисных мячей в носке: положите их вдоль позвоночника, чтобы размять мышцы.

Важно помнить, что мяч не должен касаться костей — только мышц, чтобы получить максимальную пользу и избежать травм.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы (лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.





Лякро́сс (от фр. la crosse — клюшка) — контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча (62,8—64,77 мм, 140—146 г) и клюшки с длинной рукояткой, называющейся стик (англ. lacrosse stick или фр. crosse). Часто лякросс считают жёстким контактным спортом, однако травмы в нём встречаются гораздо реже, чем в американском футболе и других контактных видах спорта.

