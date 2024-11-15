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Список самых популярных направлений для встречи Нового года среди россиян

1:15
Туризм

Эксперты определили, какие страны наиболее популярны среди россиян для встречи Нового года, сообщает "Авиасейлс". Анализируя бронирования, специалисты выяснили, что 64% пользователей планируют провести праздничные выходные в России.

Список самых популярных направлений для встречи Нового года среди россиян
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Наибольшее количество туристов, а именно 19%, выбрали Москву в качестве направления. В среднем они намерены провести в столице около шести дней. Санкт-Петербург стал выбором 13% путешественников, которые собираются провести в этом городе примерно неделю. Сочи выбрали 7% туристов, также планирующих недельный отдых. Пять процентов пользователей отправятся в Калининград, а четыре процента выбрали курорты Минеральных Вод для оздоровления.

За границей встретят каникулы 36% российских туристов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Самым востребованным направлением стал Ташкент, отели которого забронировали 8% путешественников. Почти столько же (7%) улетят на Пхукет, в то время как по 5% посетят Ереван и Бангкок. Завершает пятёрку популярных направлений Минск, куда направятся 4% пользователей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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