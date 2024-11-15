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Осторожно с посылками: что нужно знать российским пассажирам в ОАЭ

0:47
Туризм

Генеральное консульство России в Дубае настоятельно рекомендует российским гражданам избегать получения посылок от незнакомцев в аэропортах ОАЭ перед вылетом в Россию.

Осторожно с посылками: что нужно знать российским пассажирам в ОАЭ
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

"Уважаемые граждане! Просим вас не принимать от незнакомых лиц посылки в аэропортах ОАЭ с просьбой передать "гостинцы детям-сиротам", например, 10 коробок с дубайским шоколадом. Внутри может оказаться не сладкий сюрприз, а как минимум неприятность для таможни", — говорится в сообщении на Telegram-канале консульства.

"Перевозка устройств, таких как айфоны, шоколад и технику Dyson, через вещи случайных пассажиров в крупных объемах не является законным параллельным импортом", — добавляет дипломатическая миссия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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