Осторожно с посылками: что нужно знать российским пассажирам в ОАЭ

Генеральное консульство России в Дубае настоятельно рекомендует российским гражданам избегать получения посылок от незнакомцев в аэропортах ОАЭ перед вылетом в Россию.
"Уважаемые граждане! Просим вас не принимать от незнакомых лиц посылки в аэропортах ОАЭ с просьбой передать "гостинцы детям-сиротам", например, 10 коробок с дубайским шоколадом. Внутри может оказаться не сладкий сюрприз, а как минимум неприятность для таможни", — говорится в сообщении на Telegram-канале консульства.
"Перевозка устройств, таких как айфоны, шоколад и технику Dyson, через вещи случайных пассажиров в крупных объемах не является законным параллельным импортом", — добавляет дипломатическая миссия.
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