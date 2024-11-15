Вулкан Левотоби Лаки-Лаки парализовал авиасообщение с Бали

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курорте Бали в Индонезии тысячи туристов оказались в затруднительном положении из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Этот вулкан, высотой 1584 метра, стал причиной масштабных неудобств для путешественников. С момента начала извержения, 3 ноября, вулкан выбросил пепельное облако на высоту 9,2 километра, что привело к отмене или задержке около 84 авиарейсов. Среди пострадавших — девять человек, а в зоне риска оказались местные жители, которых пришлось эвакуировать.

Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain

Местные власти следят за развитием ситуации и уверяют, что возобновление полётов будет возможно только после стабилизации обстановки. В частности, международный аэропорт Нгурах-Рай в Денпасаре на Бали вряд ли возобновит работу до тех пор, пока не будут обеспечены безопасные условия для посадки и взлёта самолётов.

Многие авиакомпании, такие как Virgin Australia, Air Asia и Tigerair, отменили рейсы, а туристы, в свою очередь, оказались без возможности покинуть остров. Однако, несмотря на масштабные проблемы, большинство компаний не предложили компенсации, объяснив это тем, что извержение вулкана стало форс-мажорным обстоятельством. В результате, люди остались в подвешенном состоянии, а некоторые оказались без жилья и нужных услуг.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Левото́би (индон. Gunung Lewotobi) — вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес, Индонезия.

