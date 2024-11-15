В 2026 году начнётся строительство искусственного острова в Сочи

Планируется создание нового проекта в сотрудничестве с крупными российскими компаниями из Санкт-Петербурга и Сочи, сообщает "Кубань24".
Идея проекта была предложена несколько лет назад, но была приостановлена из-за азиатского кризиса.
Генеральный директор строительной компании Булат Шакиров сообщил о намерении использовать наработки Леонида Мостового.
Строительство проекта намечено на 2026 год, но на проектирование потребуется два года.
Гидрологи предупреждают о возможных рисках, связанных с штормами и размыванием островов.
Проект является коммерческим, и его финансирование заинтересовало крупнейшие банки России, а также инвесторов из Арабских Эмиратов, Индии и Китая.
Проект основан на разработках советских ученых, включая буронабивные сваи и ограждения.
Площадь первого искусственного острова составит 50 гектаров, на котором планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Ожидается, что строительство займет семь лет, а торжественное открытие состоится в 2031 году.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
Искусственный остров (или Антропогенные острова) — стационарное гидротехническое сооружение на открытой водной акватории (в морях, озёрах, реках), подобные острова создаются человеком, а не природой.
Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.