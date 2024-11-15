В 2026 году начнётся строительство искусственного острова в Сочи

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируется создание нового проекта в сотрудничестве с крупными российскими компаниями из Санкт-Петербурга и Сочи, сообщает "Кубань24".

Фото: flickr.com by John Morn, CC BY 2.0

Идея проекта была предложена несколько лет назад, но была приостановлена из-за азиатского кризиса.

Генеральный директор строительной компании Булат Шакиров сообщил о намерении использовать наработки Леонида Мостового.

Строительство проекта намечено на 2026 год, но на проектирование потребуется два года.

Гидрологи предупреждают о возможных рисках, связанных с штормами и размыванием островов.

Проект является коммерческим, и его финансирование заинтересовало крупнейшие банки России, а также инвесторов из Арабских Эмиратов, Индии и Китая.

Проект основан на разработках советских ученых, включая буронабивные сваи и ограждения.

Площадь первого искусственного острова составит 50 гектаров, на котором планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ожидается, что строительство займет семь лет, а торжественное открытие состоится в 2031 году.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.



Искусственный остров (или Антропогенные острова) — стационарное гидротехническое сооружение на открытой водной акватории (в морях, озёрах, реках), подобные острова создаются человеком, а не природой.

