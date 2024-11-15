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Горнолыжные курорты Азии и Востока становятся альтернативой Европе для россиян

3:05
Туризм

Российские туристы продолжат посещать горнолыжные курорты Европы в новом зимнем сезоне, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Об этом сообщает онлайн-журнал HotLine.travel, основываясь на комментариях туроператоров, участвующих в спецпроекте «Кто есть кто».

Горнолыжные курорты Азии и Востока становятся альтернативой Европе для россиян
Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischner is licensed under Public domain

Среди участников проекта — представители четырёх крупных компаний, которые поделились информацией о популярных направлениях и предпочтениях туристов при выборе отелей на горных курортах.

Одним из факторов, способствующих возвращению российских туристов на европейские горнолыжные курорты, является стабильный процесс получения виз. Консульства Италии и Франции демонстрируют наиболее лояльную политику в этом вопросе. Также стали доступны новые варианты перелётов с пересадками, например, через Баку на рейсах в Милан и Вену.

Как отмечают представители PAC Group, в зимнем сезоне 70% продаж горнолыжных туров компании приходятся на Италию и Францию, при этом не меньшую популярность набирает Швейцария. Важным фактором является также лояльная политика отелей, стремящихся привлечь состоятельных туристов из России.

Среди наиболее востребованных отелей названы итальянские Alpen Royal 5* в Валь-Гардене, Alpen Suite 5* в Мадонна-ди-Кампильо и Hermitage 5* в Червинии, а во Франции — K2 Collection, Le Lana 5* в Куршевеле и Le Kaila 5* в Мерибель.

Популярностью пользуются также курорты Club Med, расположенные в Италии, Франции и Швейцарии, которые предлагают туры с клубной системой. В пакет входят не только питание, но и ски-пасс, уроки горнолыжного мастерства, катание с инструктором и другие развлечения.

Тем не менее, интерес к горнолыжным курортам за рубежом не ограничивается только Европой. В числе хитов — азербайджанский курорт Шахдаг, который россияне всё чаще сравнивают с Куршевелем. Среди популярных отелей — Shahdag 4* и Marriott. Кроме того, туроператоры обращают внимание на аргентинский курорт Барилоче, с 62 километрами трасс и 40 подъемниками.

Восточные направления также становятся всё более востребованными. Так, с этого года российские туристы могут посещать горнолыжный курорт «Масикрён» в КНДР, где они остаются единственными иностранными гостями. Также стоит обратить внимание на курорт Чанбайшань в Китае.

Российские горнолыжные курорты традиционно не пользуются такой популярностью среди организованных туристов. Большинство россиян предпочитают путешествовать по стране самостоятельно, бронируя отели напрямую и покупая билеты у авиакомпаний. В то время как российские отели не всегда готовы работать с туроператорами, ориентируясь на собственные продажи и не выплачивая комиссионные.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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