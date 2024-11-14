Президент Федерации ИЖС раскритиковал использование бюджетных средств на глэмпинги

Президент Федерации индивидуального жилищного строительства Рамиль Усманов высказал свое мнение о финансировании глэмпингов за счет государственного бюджета. Он раскритиковал неправильное использование государственной поддержки, сообщает "Рамблер".
По словам Усманова, часто бывает так, что помощь от государства получает не тот, кто действительно в ней нуждается. Глэмпинги также попадают в эту категорию. Несмотря на наличие у Министерства туризма своих программ поддержки, владельцы гостиничного бизнеса нередко обращаются за финансированием к Министерству строительства.
"Наша задача — не развивать инвестиционный рынок за счет государственных средств, а решать реальные жилищные проблемы и помогать людям", — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что власти объяснили ситуацию с нерасселением аварийного дома на улице Героя Давыдова.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
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