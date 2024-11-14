Туристу из США грозит тюремный срок в Дубае за негативный отзыв

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский турист в Дубае может быть заключен в тюрьму за нарушение малоизвестного закона о критике в интернете, сообщает "Рамблер".

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

33-летний Крейг Баллентайн из Нью-Йорка оставил негативный отзыв о салоне для собак в интернете.

Полиция Дубая задержала Крейга после его отзыва. Местные адвокаты считают, что шансы на прекращение дела крайне малы.

Новые законы о киберпреступности в ОАЭ создают проблемы для иностранцев. Для подачи жалобы достаточно утверждения о публикации оскорбительного комментария.

Другая американская туристка также столкнулась с угрозой тюрьмы после касания сотрудницы таможни в аэропорту Дубая.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Тюрьма́ — пенитенциарное (исправительное) учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод.

