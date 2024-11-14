Яндекс Путешествия запускает новую функцию — аренда без посредников

Яндекс Путешествия предоставляет новую бесплатную функцию для регистрации объектов краткосрочной аренды, сообщает RBC. ru.
Функционал доступен в Москве, области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской областях и Республике Татарстан.
Эти регионы являются популярными туристическими направлениями в России в 2024 году.
Количество запросов на посуточную аренду жилья возросло в 6 раз в Калининграде, 4,7 раза в Москве, 3,5 раза в Казани и 2 раза в Санкт-Петербурге за последние 5 лет.
Доход от краткосрочной аренды варьируется от 63 000 до 142 800 рублей в месяц в указанных регионах.
Ранее регистрация объектов была возможна только через партнеров компании.
Средняя стоимость посуточной аренды в России снизилась на 10% в сентябре по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с окончанием пикового туристического сезона.
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