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Яндекс Путешествия запускает новую функцию — аренда без посредников

1:09
Туризм

Яндекс Путешествия предоставляет новую бесплатную функцию для регистрации объектов краткосрочной аренды, сообщает RBC. ru.

Яндекс Путешествия запускает новую функцию — аренда без посредников
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

Функционал доступен в Москве, области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской областях и Республике Татарстан.

Эти регионы являются популярными туристическими направлениями в России в 2024 году.

Количество запросов на посуточную аренду жилья возросло в 6 раз в Калининграде, 4,7 раза в Москве, 3,5 раза в Казани и 2 раза в Санкт-Петербурге за последние 5 лет.

Доход от краткосрочной аренды варьируется от 63 000 до 142 800 рублей в месяц в указанных регионах.

Ранее регистрация объектов была возможна только через партнеров компании.

Средняя стоимость посуточной аренды в России снизилась на 10% в сентябре по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с окончанием пикового туристического сезона.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

"Я́ндекс" — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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