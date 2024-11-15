Сколько стоят поездки в Калининград и другие популярные города на Новый год

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в Калининград на двоих, включая билеты в обе стороны и проживание в арендованной квартире на два дня, обойдётся в 56,4 тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики компаний «Авито Путешествий» и «Купибилет».

Фото: Wikimedia Commons by Edward YS is licensed under Public domain

Аналитики отметили, что билеты в Калининград — самые дорогие среди десяти популярных направлений на новогодние праздники. Средняя стоимость авиаперелёта на одного человека составляет 11 900 рублей в одну сторону. Таким образом, общая стоимость поездки на двоих на период с 29 декабря по 8 января составит 56 400 рублей.

Однако самым популярным туристическим направлением остаётся Санкт-Петербург. Для поездки в Питер россияне в среднем потратят 53,4 тысячи рублей на двоих, включая перелёт и двухдневное проживание. На втором месте — Москва, где новогодний отдых будет стоить не менее 54,2 тысячи рублей. Замыкает тройку Сочи, где стоимость путешествия составит 58,4 тысячи рублей.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.

