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В Японии задержан иностранец за осквернение объекта культурного наследия

1:05
Туризм

В Японии задержан американец за вандализм, связанный с повреждением ворот знаменитого храма Мейдзи, сообщает The Japan Times.

В Японии задержан иностранец за осквернение объекта культурного наследия
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел 13 ноября. 65-летний Стив Ли Хейз был арестован полицией по подозрению в порче деревянных ворот этого крупнейшего синтоистского святилища в Токио.

Турист утверждает, что он нацарапал имена своих родственников на воротах. Его личность была установлена благодаря записям с камер наблюдения.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина прибыл в Японию с семьей в начале недели для осмотра достопримечательностей.

Ранее чилийская гимнастка и блогер Мария Банус оказалась под огнем критики в социальных сетях после того, как опубликовала видео, где подтягивается на священных воротах синтоистского храма, которые символизируют границу между миром земным и священным. После негативной реакции она удалила видео и извинилась, объяснив, что не хотела никого обидеть.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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