В Японии задержан иностранец за осквернение объекта культурного наследия

В Японии задержан американец за вандализм, связанный с повреждением ворот знаменитого храма Мейдзи, сообщает The Japan Times.
Инцидент произошел 13 ноября. 65-летний Стив Ли Хейз был арестован полицией по подозрению в порче деревянных ворот этого крупнейшего синтоистского святилища в Токио.
Турист утверждает, что он нацарапал имена своих родственников на воротах. Его личность была установлена благодаря записям с камер наблюдения.
Правоохранительные органы выяснили, что мужчина прибыл в Японию с семьей в начале недели для осмотра достопримечательностей.
Ранее чилийская гимнастка и блогер Мария Банус оказалась под огнем критики в социальных сетях после того, как опубликовала видео, где подтягивается на священных воротах синтоистского храма, которые символизируют границу между миром земным и священным. После негативной реакции она удалила видео и извинилась, объяснив, что не хотела никого обидеть.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.
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