Тренд на путешествия в одиночестве будет расти с каждым годом

В будущем впечатления для туристов будут создаваться с помощью виртуальной реальности, сообщает RG. ru.
Эксперты Мостуризма проанализировали 30 международных отчетов о глобальных изменениях и их влиянии на путешествия в Москву.
К 2030 году число одиночных туристов увеличится на треть, что приведет к росту тренда на путешествия в одиночку.
Каждый третий россиянин посещает Москву без компании друзей или родственников. Через 25 лет в мире будет более 2 млрд людей старше 65 лет, а поколение-Z станет основой платежеспособного населения.
Для поколения-Z будет развиваться оздоровительный туризм, и к 2030 году 1,6 млн туристов будут приезжать в Москву за лечением.
Значительное число спонтанных поездок ожидается в ближайшем будущем.
Туризм уже сейчас учитывает предпочтения местных жителей, что называется "домашним туризмом". Новые впечатления для туристов будут создаваться с помощью виртуальной реальности.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Одино́чество — состояние одинокого человека.
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