Тренд на путешествия в одиночестве будет расти с каждым годом

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В будущем впечатления для туристов будут создаваться с помощью виртуальной реальности, сообщает RG. ru.

Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Эксперты Мостуризма проанализировали 30 международных отчетов о глобальных изменениях и их влиянии на путешествия в Москву.

К 2030 году число одиночных туристов увеличится на треть, что приведет к росту тренда на путешествия в одиночку.

Каждый третий россиянин посещает Москву без компании друзей или родственников. Через 25 лет в мире будет более 2 млрд людей старше 65 лет, а поколение-Z станет основой платежеспособного населения.

Для поколения-Z будет развиваться оздоровительный туризм, и к 2030 году 1,6 млн туристов будут приезжать в Москву за лечением.

Значительное число спонтанных поездок ожидается в ближайшем будущем.

Туризм уже сейчас учитывает предпочтения местных жителей, что называется "домашним туризмом". Новые впечатления для туристов будут создаваться с помощью виртуальной реальности.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



Одино́чество — состояние одинокого человека.

