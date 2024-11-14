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Тренд на путешествия в одиночестве будет расти с каждым годом

1:12
Туризм

В будущем впечатления для туристов будут создаваться с помощью виртуальной реальности, сообщает RG. ru.

Тренд на путешествия в одиночестве будет расти с каждым годом
Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Эксперты Мостуризма проанализировали 30 международных отчетов о глобальных изменениях и их влиянии на путешествия в Москву.

К 2030 году число одиночных туристов увеличится на треть, что приведет к росту тренда на путешествия в одиночку.

Каждый третий россиянин посещает Москву без компании друзей или родственников. Через 25 лет в мире будет более 2 млрд людей старше 65 лет, а поколение-Z станет основой платежеспособного населения.

Для поколения-Z будет развиваться оздоровительный туризм, и к 2030 году 1,6 млн туристов будут приезжать в Москву за лечением.

Значительное число спонтанных поездок ожидается в ближайшем будущем.

Туризм уже сейчас учитывает предпочтения местных жителей, что называется "домашним туризмом". Новые впечатления для туристов будут создаваться с помощью виртуальной реальности.

 

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Одино́чество — состояние одинокого человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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