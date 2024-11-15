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Закон о киберпреступности в ОАЭ может ввергнуть любого иностранца в тюрьму

1:41
Туризм

Американцу из Нью-Йорка Крейгу Баллентайну пригрозили тюрьмой в Объединённых Арабских Эмиратах за нарушение малоизвестного закона, запрещающего критику в интернете. Этот случай привлёк внимание правозащитников и СМИ, таких как The Independent.

Закон о киберпреступности в ОАЭ может ввергнуть любого иностранца в тюрьму
Фото: Wikimedia Commons by Ravi Kumar is licensed under Public domain

33-летний Крейг приехал в Дубай, чтобы навестить друзей, и устроился работать грумером в салоне для собак. После нескольких месяцев работы у него возникли трудности с работодателем, и он оставил негативный отзыв о салоне в интернете. Вскоре после этого его задержала местная полиция. Как сообщили юристы, шансы на прекращение уголовного дела практически равны нулю.

Ситуация Баллентайна подчёркивает одну из проблем, с которой сталкиваются иностранцы в ОАЭ: недавно принятые законы о киберпреступности, которые могут наказать даже за лёгкую критику в интернете.

Правозащитники из организации Detained in Dubai, заявляют, что достаточно одному жалобщику обратиться в полицию с обвинением в оскорблении, чтобы дело попало в суд. Это создаёт большую угрозу для иностранцев, которые не знакомы с местными законами.

Это не первый случай, когда туристы сталкиваются с угрозой тюрьмы в ОАЭ за незнание местных правил. Ранее другая американская туристка была арестована после того, как не захотела выполнить требование сотрудницы аэропорта снять медицинский корсет. Женщина перенесла операцию и вела себя согласно указаниям врачей, но на таможне её потребовали публично раздеться, что также привело к угрозе тюремного заключения.

Уточнения

Груминг собак (англ. grooming) — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Профессиональный специалист по грумингу — грумер собак.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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