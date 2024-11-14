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Роза Хутор поддержал III конкурс Зеленый приют туриста на природной территории

5:45
Туризм

Подведены итоги конкурса молодых архитекторов, который курорт "Роза Хутор" проводит совместно с Научно-исследовательским институтом устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом (СПбГАСУ).

Роза Хутор поддержал III конкурс Зеленый приют туриста на природной территории
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Конкурс направлен на популяризацию современных подходов в создании инфраструктуры для природного туризма среди студентов и преподавателей архитектурных вузов, профессиональных архитекторов, участников туристской индустрии. Его целью также является продвижение этих подходов в концепции проекта "зелёного приюта туриста" в соответствии с принципами устойчивого развития.

Как отмечает директор НИИУРC Вера Бурцева, "архитекторы, которые приняли участие в нашем конкурсе, продемонстрировали смелость и инновационность в подходе к созданию таких пространств, которые не просто минимизируют воздействие на природу, но и вносят вклад в её сохранение и поддержание экологического баланса. Это показывает их готовность формировать будущее устойчивого туризма, где гармония между человеком и природой становится основополагающим принципом".

В рамках конкурса исследуются и апробируются методы и приёмы архитектурного проектирования, которые позволяют создавать экологичные и энергоэффективные быстровозводимые модульные объекты туристской инфраструктуры на природных территориях, используемых для рекреационной деятельности.

"Создание туристической инфраструктуры на природных территориях требует не только техники, но и мудрости. Студенты СПбГАСУ учатся видеть в природе не просто фон для своих работ, а партнёра, с которым нужно вести диалог. Баланс между функциональностью и уважением к природным системам — это, пожалуй, одна из ключевых компетенций для архитекторов будущего", — говорит Олег Фёдоров, заместитель декана архитектурного факультета СПбГАСУ.

Конкурс проводится в двух номинациях — в них соревнуются концепции, выполняемые студентами архитектурных ВУЗов, с одной стороны, и практикующими архитекторами, с другой.

В этом году студенты, представлявшие вузы Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и Новосибирска, показали высокий уровень конкуренции: каждая из трех призовых ступеней была поделена между несколькими командами, что стало результатом растущего мастерства и оригинальности их решений, профилированных под задачи устойчивого развития природно-рекреационной индустрии.

Ставший членом жюри конкурса Алексей Тихненко, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России, подчеркнул:

"Некоторые из представленных проектов обладают высоким потенциалом для внедрения на реальных туристических маршрутах. Эти приюты не только обеспечивают комфорт для туристов, но и способствуют сохранению природных комплексов. Это важный шаг на пути к устойчивому развитию туризма на особо охраняемых природных территориях. Молодые архитекторы предлагают решения, которые соответствуют растущим требованиям внутреннего туризма и одновременно минимизируют воздействие на окружающую среду, что является ключевым требованием развития этой сферы в будущем".

Первое место разделили между собой студенты из Санкт-Петербурга и Волгограда. Обе команды представили функциональное модульное решение, в наивысшей степени отвечающее задаче создания быстровозводимой модульной туристской инфраструктуры, подчёркивающее технологичность и производственные ограничения.

Победители получат гранты на разработку рабочих проектов, позволяющих реализовать их концепции "в материале", и методическую поддержку со стороны организаторов конкурса, необходимую для адаптации их решений к требованиям практической организации туризма в природной среде, включая высокие природоохранные стандарты.

"Природный туризм, это, прежде всего — о гармонии с природой. Хорошая архитектура также всегда вдохновляет, поэтому мы считаем, что молодые таланты вполне могут попробовать свои силы в этой сфере для создания лучших условий для комфортного, безопасного и доступного отдыха жителей России. Для нас важно поддерживать этот конкурс с практической точки зрения — мы надеемся, что проекты победителей не останутся на бумаге, а будут реализованы. Но для этого студенческим командам придется хорошенько поработать", — говорит Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

Справка

Ежегодный всероссийский архитектурный конкурс "Зеленый приют туриста на природной территории" в проводится с 2022 г. и служит освещению современных подходов и инновационных методов к созданию инфраструктуры для природного туризма и устойчивого развития индустрии природного туризма в целом. Организатор конкурса — НИИУРС (www.niiurs.ru), партнеры: СПбГАСУ (www.spbgasu.ru) и Роза Хутор (www.rosakhutor.ru) Участниками конкурса ежегодно становятся команды студентов и практикующих архитекторов со всей страны. В 2024 г. конкурс проведен с акцентом на архитектурное обеспечение субсидируемых государством модульных быстровозводимых средств размещения.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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