В Иркутской области ожидают рост турпотока до 1,9 млн человек

Ожидается, что в следующем году в регионе будет зарегистрировано около 1,8-1,9 миллиона путешественников. В 2023 году этот показатель составил 1,7 миллиона.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Увеличение потока туристов связано с активным развитием внутреннего туризма, снятием ограничений, введённых во время пандемии, а также подписанием соглашений о безвизовых групповых экскурсиях между Россией и Китаем, передает ТАСС.