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Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

0:32
Туризм

Российским туристам рекомендовали избегать получения посылок от незнакомых людей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для последующего вывоза в Россию.

Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В Telegram-канале Генерального консульства России в Дубае сообщили о рисках, связанных с подобными действиями. В консульстве предостерегли, что не стоит соглашаться на просьбы передать "подарки для детей-сирот", особенно если это коробки с шоколадом, полученные в аэропортах ОАЭ. Внутри таких упаковок может оказаться что угодно, и не всегда это будет шоколад.

Кроме того, в Генконсульстве подчеркнули, что перевозка товаров в чемоданах случайных пассажиров не считается параллельным импортом.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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