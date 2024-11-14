Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

Российским туристам рекомендовали избегать получения посылок от незнакомых людей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для последующего вывоза в Россию.
В Telegram-канале Генерального консульства России в Дубае сообщили о рисках, связанных с подобными действиями. В консульстве предостерегли, что не стоит соглашаться на просьбы передать "подарки для детей-сирот", особенно если это коробки с шоколадом, полученные в аэропортах ОАЭ. Внутри таких упаковок может оказаться что угодно, и не всегда это будет шоколад.
Кроме того, в Генконсульстве подчеркнули, что перевозка товаров в чемоданах случайных пассажиров не считается параллельным импортом.
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