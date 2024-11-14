Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам рекомендовали избегать получения посылок от незнакомых людей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для последующего вывоза в Россию.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В Telegram-канале Генерального консульства России в Дубае сообщили о рисках, связанных с подобными действиями. В консульстве предостерегли, что не стоит соглашаться на просьбы передать "подарки для детей-сирот", особенно если это коробки с шоколадом, полученные в аэропортах ОАЭ. Внутри таких упаковок может оказаться что угодно, и не всегда это будет шоколад.

Кроме того, в Генконсульстве подчеркнули, что перевозка товаров в чемоданах случайных пассажиров не считается параллельным импортом.