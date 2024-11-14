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Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России

1:10
Туризм

Из Великого Устюга 13 ноября выехал "Поезд Деда Мороза". Он проедет через всю Россию с остановками в 64 городах. Об этом в своём Telegram сообщил Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области.

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, PDM

Как сообщает Филимонов, поезд — празднично оформленная передвижная резиденция Деда Мороза, где размещены приёмная, кукольный театр, комнаты для квестов со сказочными помощниками, а также вагон-лавка и вагон-ресторан с северной кухней.

В каждом населённом пункте, где будет останавливаться поезд, пройдет бесплатная программа со спектаклем.

"Наши друзья из ОАО "РЖД" на каждом вагоне поезда Деда Мороза разместили логотип Вологодской области. Чтобы на территории всей нашей необъятной России в каждом регионе знали, что Великий Устюг находится на Вологодчине, а Дед Мороз — наш, вологодский! Приглашаем туристов в любое время года!", — пишет губернатор.

Напомним, "Поезд Деда Мороза" — это совместный проект РЖД и правительства вологодской области.

Уточнения

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Вели́кий У́стюг - город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие. В 1999 году объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром семейного туризма.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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