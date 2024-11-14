Популярные направления на новогодние праздники

Самыми популярными направлениями у россиян сейчас являются Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Байкал. Именно туда, по данным сервиса 2ГИС, собираются отправиться туристы на новогодние праздники.
Как сообщается на сайте, самым дешевым направлением оказалась Казань, отель там обойдется примерно в 7,4 тысячи рублей. Остальные направления оказались дороже.
В основном цена за ночь в отели в этих городах обойдется туристам в цену от 7 до 10 тысяч рублей.
2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО "ДубльГИС". В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.
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