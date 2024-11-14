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Фестиваль Архстояние отпразднует свое 20-летие

1:32
Туризм

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" готовится отпраздновать свой 20-летний юбилей в 2025 году, он пройдет с 25 по 27 июля в арт-парке Никола-Ленивец.

Фестиваль Архстояние отпразднует свое 20-летие
Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, PDM

Тематика 20-го фестиваля будет носить название "Мое главное". Во время проведения мероприятия планируется создание "внутреннего города", который не будет обладать четкими границами и предоставит участникам пространство для реализации своих фантазий.

Кроме того, Никола-Ленивец объявил о запуске конкурса "Поле моей мечты". Участникам предложено разработать арт-проект, который станет финальным аккордом в путешествии по метафорическому городу. Поля, лесные просеки и тропинки станут частью планировочной структуры, а арт-объекты, дома и инсталляции займут свои места на символических улицах и площадях, выполняя ряд базовых функций города.

Василий Бычков, куратор "Архстояния"-2025, отметил, что Никола-Ленивец — это идеальное место для внутреннего самоанализa. По его словам, гости приезжают сюда "со своим внутренним городом" и стремятся оставить за собой городскую суету, чтобы пообщаться с близкими и расслабиться. Он подчеркнул важность момента, когда есть возможность задуматься о своем Главном, добавив, что на это событие будет направлено внимание через искусство и архитектуру.

Уточнения

Архстоя́ние - крупнейший в Европе и России фестиваль ландшафтных арт-объектов (ленд-арта) в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец". Проводится ежегодно один (летний) или два (зимний и летний) фестиваля. Основан в 2006 году Николаем Полисским.

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