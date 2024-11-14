В октябре зарубежные туры стали дешевле

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Росстата, в октябре стоимость поездок в Турцию снизилась на 16,5%, а в Египет — на 15,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

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В данном месяце отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии стал дешевле на 10,6%. Снижение цен также отмечено в ОАЭ — на 5,1%, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде — на 1,4%, а в Казахстане и Узбекистане — на 0,7%. В то же время зафиксирован рост цен на поездки в Белоруссию на 1,2%.

Среди услуг внутреннего туризма в октябре зафиксировано удорожание автобусных экскурсий и экскурсионных туров по России на 2,3%. Цены на билеты в театры и путевки в дома отдыха и пансионаты увеличились на 1,5%, а на проживание в четырех- и пятизвёздочных гостиницах — на 1,3%.

Кроме того, выросли расценки на отели "три звезды" — на 1,2%, а также на проживание в студенческих общежитиях и билеты в кинотеатры — на 1,1%. Цены на билеты в музеи и выставки возросли на 0,9%.

Одновременно в России произошло снижение цен на отдых на Черноморском побережье, где стоимость путевок уменьшилась на 15,5%. Также подешевели путевки в санатории на 1,5%, а проживание в гостиницах категории "одна звезда" или в мотелях и хостелах снизилось на 0,6%. Проживание в гостиницах "две звезды" стало дешевле на 0,4%.

Уточнения

Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).





Еги́пет - трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



