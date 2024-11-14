Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Госдумы сходил к тарологу и предложил запретить расклады
Три лучших способа избавиться от сорняков между плиткой
Как правильно укрыть розы на зиму
Как сделать так, чтобы отпуск всегда был удачным? Календарь путешествий по месяцам
Как зимний уход за кожей предотвратит обезвоживание и раздражение
Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться
Киеву не светит НАТО? Кандидат в постпреды США при ООН изменила позицию по Украине
Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
Экономист раскрыл, как правильно распланировать зарплату перед Новым годом

В октябре зарубежные туры стали дешевле

1:55
Туризм

Согласно данным Росстата, в октябре стоимость поездок в Турцию снизилась на 16,5%, а в Египет — на 15,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре зарубежные туры стали дешевле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В данном месяце отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии стал дешевле на 10,6%. Снижение цен также отмечено в ОАЭ — на 5,1%, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде — на 1,4%, а в Казахстане и Узбекистане — на 0,7%. В то же время зафиксирован рост цен на поездки в Белоруссию на 1,2%.

Среди услуг внутреннего туризма в октябре зафиксировано удорожание автобусных экскурсий и экскурсионных туров по России на 2,3%. Цены на билеты в театры и путевки в дома отдыха и пансионаты увеличились на 1,5%, а на проживание в четырех- и пятизвёздочных гостиницах — на 1,3%.

Кроме того, выросли расценки на отели "три звезды" — на 1,2%, а также на проживание в студенческих общежитиях и билеты в кинотеатры — на 1,1%. Цены на билеты в музеи и выставки возросли на 0,9%.

Одновременно в России произошло снижение цен на отдых на Черноморском побережье, где стоимость путевок уменьшилась на 15,5%. Также подешевели путевки в санатории на 1,5%, а проживание в гостиницах категории "одна звезда" или в мотелях и хостелах снизилось на 0,6%. Проживание в гостиницах "две звезды" стало дешевле на 0,4%.

Уточнения

Ту́рция - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).
 

Еги́пет - трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Авто
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Авто
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Истребитель И-16. Легендарный советский самолёт-воин, покоривший небо Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Последние материалы
Как правильно укрыть розы на зиму
Как сделать так, чтобы отпуск всегда был удачным? Календарь путешествий по месяцам
Как зимний уход за кожей предотвратит обезвоживание и раздражение
Почему кошка вылизывается чаще, чем обычно? Хозяину нужно насторожиться
Киеву не светит НАТО? Кандидат в постпреды США при ООН изменила позицию по Украине
Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
Экономист раскрыл, как правильно распланировать зарплату перед Новым годом
Глобальная угроза: рост онкологических заболеваний к 2050 году
Осужденную за госизмену в Екатеринбурге девушку могут обменять в США
Когда яблоки могут принести вред: важные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.