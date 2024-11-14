Лазание по деревьям в облачном лесу: опыт, который нужно попробовать

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Коста-Рика по праву считается одним из самых привлекательных направлений для путешествий благодаря потрясающим природным пейзажам, разнообразной флоре и фауне и экологичным туристическим проектам.

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Здесь каждый найдет занятие по душе — будь то наблюдение за черепахами на побережье или речной круиз по тропикам.

Одним из таких удивительных мест является Монтеверде, что переводится как "Зелёная гора". Это место на северо-западе Коста-Рики знаменито своими облачными лесами и уникальными возможностями для экотуризма.

Теперь в Монтеверде можно добавить в своё путешествие немного экстрима: здесь появился первый парк для скалолазания по деревьям.

Специальные опоры на восьми деревьях помогают избежать повреждения коры, поэтому подъём не нарушает экосистему. А для большего удобства компания предлагает трансфер от отелей Монтеверде.

Чем еще заняться в Монтеверде

Если лазание по деревьям — это только начало вашего путешествия, в Монтеверде есть и другие интересные занятия. Ночной поход по заповеднику Кури-Канча откроет с необычного ракурса облачный лес, в котором можно встретить редких обитателей, включая двупалого ленивца Хоффмана.

В парке приключений Сельватура можно увидеть колибри и бабочек, а на кофейной плантации "Кафе де Монтеверде" вам расскажут об экологичных методах выращивания кофе. Лучшее время для посещения Монтеверде — с декабря по апрель, когда в регионе меньше осадков, однако здесь всегда влажно, так что стоит быть готовыми к переменам погоды.

Также можно остановиться в городке Санта-Элена, всего в нескольких километрах от заповедника. В этом уютном месте легко найти жильё и разнообразные рестораны на любой вкус и бюджет. А если вы решите отправиться к побережью, то всего в паре часов езды находится залив Папагайо с живописными пляжами.

Уточнения

Респу́блика Ко́ста-Ри́ка (исп. República de Costa Rica) — государство в Центральной Америке, страна-заповедник (всего здесь 74 заповедника), где буйство дикой флоры и фауны окружено горами и океаном, охраняемые природные территории занимают здесь около 27 % площади страны.





Лени́вцы (лат. Folivora, дословно — «листоеды») — подотряд млекопитающих из отряда неполнозубых (Pilosa). Представители отряда характеризуются энергосберегающим способом передвижения и медлительностью, ведут одиночный образ жизни и редко сталкиваются друг с другом.

