Проверка на клещей: советы эксперта

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пеший поход может стать отличным способом провести день, однако встреча с клещом способна испортить даже самую приятную прогулку.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Эти маленькие паразиты не только неприятны, но и могут быть опасны: они переносят болезни, такие как болезнь Лайма. Как же избежать неприятностей и при этом продолжать наслаждаться природой?

Специалист по инфекционным заболеваниям, передающимся клещами, советует, прежде чем отправиться домой или сесть в машину после похода, тщательно осмотреть себя на наличие клещей.

Клещи, как правило, начинают с лодыжек, ступней и голеней, но могут забираться выше, поэтому важно осматривать свою одежду, особенно обращая внимание на маленьких тёмных насекомых, которые могут ползти вверх.

Что делать дома после похода

Даже если вы проверили себя сразу после прогулки, при возвращении домой лучше предпринять дополнительные меры предосторожности.

Специалист советует, прежде чем переодеться, сразу отправить одежду в сушилку на высокую температуру.

Клещи довольно устойчивы к воде и часто выживают даже после цикла стирки, однако высокая температура сушилки без влаги убивает их быстро. Перед тем как расслабиться дома, важно повторно осмотреть тело на наличие клещей.

Эти паразиты могут находить открытые участки кожи, поэтому будьте особенно внимательны к спине и голове. Если вы путешествуете в одиночку, воспользуйтесь ручным зеркалом, чтобы проверить труднодоступные места.

Как действовать при укусе клеща

Активность клещей начинается с апреля и длится до октября, хотя они могут представлять опасность в любое время года, если температура достаточно высокая (около 4 °C).

Эксперт рекомендует использовать репелленты с ДЭТА или пикаридином, а также одежду с инсектицидом перметрином для защиты от укусов. Если вас всё же укусил клещ,

Эксперт советует удалить его тонким пинцетом и либо смыть в унитаз, либо приклеить на белый лист прозрачной лентой — это поможет идентифицировать вид клеща, если позже проявятся симптомы заболевания.

Уточнения

Боле́знь Ла́йма клещево́й боррелио́з (Лайм-боррелио́з, боле́знь Ли́ма) — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, переносимое иксодовыми клещами, а также оленьими кровососками, Болезнь Лайма является самым распространённым среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей, на территории России боррелиоз встречается повсеместно.



Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых, обитают клещи практически везде: в почве, на растениях, на животных.

