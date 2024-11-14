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Китайская Пандора: невероятные горы Чжанцзяцзе в реальности

2:52
Туризм

Китай — страна огромных возможностей для путешественников, и выбор места для посещения может быть непростым.

Китайская Пандора: невероятные горы Чжанцзяцзе в реальности
Фото: sv.wikipedia.org by Kemitsv, CC BY-SA 3.0

За пределами известных мегаполисов, таких как Пекин и Шанхай, туристам открываются уникальные культурные и природные достопримечательности, такие как терракотовая армия в Сиане, буддийские гроты Могао в Дуньхуане и, конечно, грандиозная Великая Китайская стена.

Любителям природы стоит обратить внимание на провинцию Хунань, где можно исследовать потрясающие джунгли и живописные горы.

Провинция Хунань и парк Чжанцзяцзе
Хунань славится не только своей уникальной природой, но и горными массивами, вдохновившими режиссера Джеймса Кэмерона на создание мира Пандоры в фильме "Аватар".

В национальном лесном парке Чжанцзяцзе, первом национальном парке Китая, который открылся в 1982 году, более 3000 столбовидных горных образований создают сюрреалистические пейзажи.

Один из столбов был даже переименован в честь "гор Аллилуйя" из фильма, что привлекает сюда любителей кино и любознательных туристов.

Кроме необычных гор, парк знаменит стеклянным мостом — самым длинным и высоким в мире, построенным в 2016 году. Здесь также находится канатная дорога, поднимающая посетителей на гору Тяньмэнь, где открываются захватывающие виды на утесы и облака.

Древний город Фэнхуан
Ещё одной уникальной локацией в Хунани является древний город Фэнхуан, расположенный в 215 километрах от парка Чжанцзяцзе.

Этот старинный город с живописной архитектурой и традиционными магазинами, в которых можно приобрести костюмы и косметику, переносит гостей в атмосферу прошлого. Туристы любят примерять исторические наряды и прогуливаться по узким улочкам.

Местная кухня
Не стоит забывать о кухне Хунани, которая порадует поклонников необычных вкусов.

Здесь можно попробовать как местные деликатесы — например, речных улиток и вонючий тофу, так и знаменитое вяленое мясо, которое подают повсеместно. Хунаньская кухня известна своим ярким вкусом и насыщенными специями.

Путешествие в другие регионы: Макао и другие.
Для контраста с природными красотами Хунани можно посетить Макао — яркий, экзотический город с португальским колоритом, который неофициально называют "азиатским Лас-Вегасом". Макао славится своей уникальной архитектурой и оживленными улицами.

Тем, кто предпочитает тишину и спокойствие, стоит рассмотреть Монголию, которая предлагает первозданные пейзажи и традиционный кочевой уклад.

Уточнения

Хуна́нь (кит. 湖南, пиньинь Húnán, в переводе: «южнее озера» Дунтинху) — провинция на юго-востоке Китая, на южном берегу реки Янцзы. Административный центр и крупнейший город — Чанша.  

Специа́льный администрати́вный райо́н Мака́о (порт. Região Administrativa Especial de Macau) — специальный административный район Китайской Народной Республики, самый густонаселённый регион в мире. Население — 653 100 человек (на 31 декабря 2017).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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